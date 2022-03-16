Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названия



Волгоградский областной благотворительный фонд помощи животным «Островок надежды» намерен отсудить у одноименного приюта для животных в Волжском 100 тысяч рублей из-за одинакового названия. Выплата такой компенсации поставит под угрозу существование приюта, который живет исключительно на пожертвования неравнодушных людей и строго целевые гранты, рассказала один из учредителей приюта Элина Терешко.

– Название нашего приюта появилось еще задолго до регистрации его и фонда как юридических лиц – в 2017 году, – пояснила Терешко. – Тогда мы, еще будучи простыми волонтерами, совместно с экологическим движением «Кедр» выиграли президентский грант на реализацию проекта «Чистые лапы». В рамках его реализации ученики школы №11 провели конкурс на лучшее название нового приюта, и в итоге победил «Островок надежды». По сути, у истоков нашего приюта стоял именно «Кедр», он создал его уже с этим названием.

Первыми обитателями приюта в квартале Погромное, землю под который «Кедру» выделила администрация Волжского, стали полсотни бездомных собак, переселенных из поселка Деревянный – его снесли несколько лет назад. Понемногу приют начал развиваться, получал президентские и муниципальные гранты – строились вольеры, у животных была крыша над головой, полная миска и заботливые активисты.

Постепенно «Кедр» отходил от дел по уходу за собаками, и к началу 2020 года у наиболее активных волонтеров сформировалось решение зарегистрировать собственную организацию. В январе 2020 года активисты во главе со Светланой Золотаревой доверили зарегистрировать фонд Ирине Маскаевой, которая также была волонтером в приюте. Она стала учредителем, Золотарева – исполнительным директором НКО. Маскаева же на тот момент уже несколько лет собирала пожертвования на личную банковскую карту, с которой потом отчитывалась за приобретенное для собак имущество, корма и расходные материалы.



Со временем, по словам Светланы Золотаревой, отношения между ней и Ириной Маскаевой стали ухудшаться. Зоозащитники в приюте раскололись, по сути, на два лагеря. Камнем преткновения стала программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ) собак, волонтеры разошлись во взглядах на нее. Ирина Маскаева и ее единомышленницы желали к ней присоединиться, как некоторые другие приюты, Элина Терешко, Светлана Золотарева и еще несколько активисток были категорически против.

В октябре 2020 года Терешко, Золотарева и еще одна активистка зарегистрировали Волжскую благотворительную общественную организацию «Приют для животных «Островок надежды». Именно зарегистрированному как юрлицо приюту «Кедр» передал по акту приема-передачи все имущество, которое было годами накоплено на территории ул. Ленинской, 101. Спустя несколько месяцев Ирина Маскаева как директор фонда в письменном виде потребовала от приюта вернуть (!) целый список имущества, большая часть которого физически появилась в приюте, когда фонд еще не был зарегистрирован. В частности, Маскаева заявила права фонда на 11 утепленных будок, уличную камеру видеонаблюдения и оборудование к ней.

Весной 2021 года приют, директором которого также стала Светлана Золотарева, выиграл очередной президентский грант. В ходе последующего конфликта между фондом и приютом было заключено соглашение о том, что реализацией проекта будет заниматься фонд в соответствии с их желанием. Соглашением уточнялось, что всё имущество, приобретенное во время реализации проекта, после его окончания перейдет приюту. Им стали три вольера и девять будок для собак. Когда к концу сентября грант был отработан, приют направил фонду акт приема-передачи для подписания, однако документ не вернулся. К тому моменту Ирина Маскаева и другие члены правления исключили Светлану Золотареву из руководства НКО, Маскаева стала не только учредителем, но и директором фонда.

– Осенью на территории приюта произошел крайне неприятный инцидент, связанный с рукоприкладством, после которого Маскаева и ее единомышленницы больше не появляются здесь, – рассказала Элина Терешко. – Зато нам стали звонить из полиции, приходили участковые, как нам говорили, что в связи с написанными на нас заявлениями Маскаевой. В августе 2021 года фонд стал судиться с администрацией Волжского из-за территории, которую Светлана в должности директора фонда получала под площадку для выгула собак.



По словам Светланы Золотаревой, в конце 2020 года она решила отказаться от этой земли, поскольку Маскаева и другие активистки хотели использовать ее не для выгула, а для реализации ОСВВ. В августе 2021 года новый руководитель фонда посчитала, что мэрия Волжского отозвала разрешение на использование земли незаконно, и попыталась восстановить его через суд. Однако Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска.

Теперь же Волжской благотворительной общественной организации «Приют для животных «Островок надежды» предстоит отстоять свое право на использование придуманного пять лет наименования. Дело начнут рассматривать в арбитраже 29 марта.

– Основные доводы иска Маскаевой состоят в том, что фонд был зарегистрирован в Минюсте на несколько месяцев раньше приюта, а потому имеет приоритетное право использования названия, – отметила Золотарева. – Мы и могли бы переименоваться, если бы и они переименовались тоже, чтобы все начали с чистого листа. Но ведь они же будут потом использовать название «Островок надежды», и люди будут думать, что они наши правопреемники или что-то вроде того, будут вводить благотворителей в заблуждение.

К слову, в официальном аккаунте фонда ВКонтакте прямо указано, что «Фонд был создан в помощь приюту "Островок надежды" его активистами». Здесь же в последних публикациях администрация паблика прямо называет владельцев аккаунта «подопечного» приюта своими оппонентами.

– Созданная Терешко и Золотаревой организация, с таким же наименованием, приводит к путанице не только у благотворителей, но и в различных структурах власти, – говорится в публикации на странице фонда, которым руководит Маскаева. – Поэтому пользуясь своим правом, Фонд подал иск на смену названия ВО «Островок надежды», так как был официально зарегистрирован на 9 месяцев раньше. А 100 000 руб. это компенсация за нарушение исключительного права на наименование, но её еще никто не присудил и очень даже преждевременно выносить этот вопрос на обсуждение. Все решит суд. И нарушали права Фонда не питомцы приюта, а конкретные лица – Терешко и Золотарева. Вот где и должна проявиться их честность, добросовестность и ответственность за свои поступки (прим. - орфография и пунктуация автора сохранены).



Говоря о спорном имуществе, претензию на которое написала Маскаева, администрация паблика фонда указала, что ни образованный приют, ни «Кедр» не собирали денег на него, не приобретали, не строили и не содержали в должном виде.

– Если по закону, то все имущество, как и собаки (паспорта которых они выкрали и переписали на свою организацию), должны были перейти к Фонду, и имущество должно находится на балансе у него, а не у ВГБОО «Приют для животных "Островок надежды"», – сказано в последнем посте.

Примечательно, что под первой публикацией, касающейся конфликта между фондом и приютом «Островок надежды», администрация группы фонда не закрыла комментарии – между пользователями разгорелись нешуточные страсти. Уже под следующими двумя постами возможность высказать мнение и задать вопросы администрация отключила.