Общество

Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названия

Общество 16.03.2022 18:45
16.03.2022 18:45


Волгоградский областной благотворительный фонд помощи животным «Островок надежды» намерен отсудить у одноименного приюта для животных в Волжском 100 тысяч рублей из-за одинакового названия. Выплата такой компенсации поставит под угрозу существование приюта, который живет исключительно на пожертвования неравнодушных людей и строго целевые гранты, рассказала один из учредителей приюта Элина Терешко.

– Название нашего приюта появилось еще задолго до регистрации его и фонда как юридических лиц – в 2017 году, – пояснила Терешко. – Тогда мы, еще будучи простыми волонтерами, совместно с экологическим движением «Кедр» выиграли президентский грант на реализацию проекта «Чистые лапы». В рамках его реализации ученики школы №11 провели конкурс на лучшее название нового приюта, и в итоге победил «Островок надежды». По сути, у истоков нашего приюта стоял именно «Кедр», он создал его уже с этим названием.

Первыми обитателями приюта в квартале Погромное, землю под который «Кедру» выделила администрация Волжского, стали полсотни бездомных собак, переселенных из поселка Деревянный – его снесли несколько лет назад. Понемногу приют начал развиваться, получал президентские и муниципальные гранты – строились вольеры, у животных была крыша над головой, полная миска и заботливые активисты.

Постепенно «Кедр» отходил от дел по уходу за собаками, и к началу 2020 года у наиболее активных волонтеров сформировалось решение зарегистрировать собственную организацию. В январе 2020 года активисты во главе со Светланой Золотаревой доверили зарегистрировать фонд Ирине Маскаевой, которая также была волонтером в приюте. Она стала учредителем, Золотарева – исполнительным директором НКО. Маскаева же на тот момент уже несколько лет собирала пожертвования на личную банковскую карту, с которой потом отчитывалась за приобретенное для собак имущество, корма и расходные материалы.


Со временем, по словам Светланы Золотаревой, отношения между ней и Ириной Маскаевой стали ухудшаться. Зоозащитники в приюте раскололись, по сути, на два лагеря. Камнем преткновения стала программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ) собак, волонтеры разошлись во взглядах на нее. Ирина Маскаева и ее единомышленницы желали к ней присоединиться, как некоторые другие приюты, Элина Терешко, Светлана Золотарева и еще несколько активисток были категорически против.

В октябре 2020 года Терешко, Золотарева и еще одна активистка зарегистрировали Волжскую благотворительную общественную организацию «Приют для животных «Островок надежды». Именно зарегистрированному как юрлицо приюту «Кедр» передал по акту приема-передачи все имущество, которое было годами накоплено на территории ул. Ленинской, 101. Спустя несколько месяцев Ирина Маскаева как директор фонда в письменном виде потребовала от приюта вернуть (!) целый список имущества, большая часть которого физически появилась в приюте, когда фонд еще не был зарегистрирован. В частности, Маскаева заявила права фонда на 11 утепленных будок, уличную камеру видеонаблюдения и оборудование к ней.

Весной 2021 года приют, директором которого также стала Светлана Золотарева, выиграл очередной президентский грант. В ходе последующего конфликта между фондом и приютом было заключено соглашение о том, что реализацией проекта будет заниматься фонд в соответствии с их желанием. Соглашением уточнялось, что всё имущество, приобретенное во время реализации проекта, после его окончания перейдет приюту. Им стали три вольера и девять будок для собак. Когда к концу сентября грант был отработан, приют направил фонду акт приема-передачи для подписания, однако документ не вернулся. К тому моменту Ирина Маскаева и другие члены правления исключили Светлану Золотареву из руководства НКО, Маскаева стала не только учредителем, но и директором фонда.

– Осенью на территории приюта произошел крайне неприятный инцидент, связанный с рукоприкладством, после которого Маскаева и ее единомышленницы больше не появляются здесь, – рассказала Элина Терешко. – Зато нам стали звонить из полиции, приходили участковые, как нам говорили, что в связи с написанными на нас заявлениями Маскаевой. В августе 2021 года фонд стал судиться с администрацией Волжского из-за территории, которую Светлана в должности директора фонда получала под площадку для выгула собак.


По словам Светланы Золотаревой, в конце 2020 года она решила отказаться от этой земли, поскольку Маскаева и другие активистки хотели использовать ее не для выгула, а для реализации ОСВВ. В августе 2021 года новый руководитель фонда посчитала, что мэрия Волжского отозвала разрешение на использование земли незаконно, и попыталась восстановить его через суд. Однако Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении иска.

Теперь же Волжской благотворительной общественной организации «Приют для животных «Островок надежды» предстоит отстоять свое право на использование придуманного пять лет наименования. Дело начнут рассматривать в арбитраже 29 марта.

– Основные доводы иска Маскаевой состоят в том, что фонд был зарегистрирован в Минюсте на несколько месяцев раньше приюта, а потому имеет приоритетное право использования названия, – отметила Золотарева. – Мы и могли бы переименоваться, если бы и они переименовались тоже, чтобы все начали с чистого листа. Но ведь они же будут потом использовать название «Островок надежды», и люди будут думать, что они наши правопреемники или что-то вроде того, будут вводить благотворителей в заблуждение.

К слову, в официальном аккаунте фонда ВКонтакте прямо указано, что «Фонд был создан в помощь приюту "Островок надежды" его активистами». Здесь же в последних публикациях администрация паблика прямо называет владельцев аккаунта «подопечного» приюта своими оппонентами.

– Созданная Терешко и Золотаревой организация, с таким же наименованием, приводит к путанице не только у благотворителей, но и в различных структурах власти, – говорится в публикации на странице фонда, которым руководит Маскаева. – Поэтому пользуясь своим правом, Фонд подал иск на смену названия ВО «Островок надежды», так как был официально зарегистрирован на 9 месяцев раньше. А 100 000 руб. это компенсация за нарушение исключительного права на наименование, но её еще никто не присудил и очень даже преждевременно выносить этот вопрос на обсуждение. Все решит суд. И нарушали права Фонда не питомцы приюта, а конкретные лица – Терешко и Золотарева. Вот где и должна проявиться их честность, добросовестность и ответственность за свои поступки (прим. - орфография и пунктуация автора сохранены).


Говоря о спорном имуществе, претензию на которое написала Маскаева, администрация паблика фонда указала, что ни образованный приют, ни «Кедр» не собирали денег на него, не приобретали, не строили и не содержали в должном виде.

– Если по закону, то все имущество, как и собаки (паспорта которых они выкрали и переписали на свою организацию), должны были перейти к Фонду, и имущество должно находится на балансе у него, а не у ВГБОО «Приют для животных "Островок надежды"», – сказано в последнем посте.

Примечательно, что под первой публикацией, касающейся конфликта между фондом и приютом «Островок надежды», администрация группы фонда не закрыла комментарии – между пользователями разгорелись нешуточные страсти. Уже под следующими двумя постами возможность высказать мнение и задать вопросы администрация отключила.

Информагентство будет следить за развитием событий.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
16.03.2022 19:06
Общество 16.03.2022 19:06

0
Далее
Общество
16.03.2022 18:44
Общество 16.03.2022 18:44

0
Далее
Общество
16.03.2022 18:27
Общество 16.03.2022 18:27

0
Далее
Общество
16.03.2022 17:20
Общество 16.03.2022 17:20

0
Далее
Общество
16.03.2022 16:12
Общество 16.03.2022 16:12

0
Далее
Общество
16.03.2022 15:30
Общество 16.03.2022 15:30

0
Далее
Общество
16.03.2022 14:21
Общество 16.03.2022 14:21

0
Далее
Общество
16.03.2022 12:45
Общество 16.03.2022 12:45

0
Далее
Общество
16.03.2022 09:53
Общество 16.03.2022 09:53

0
Далее
Общество
16.03.2022 09:24
Общество 16.03.2022 09:24

0
Далее
Общество
16.03.2022 09:04
Общество 16.03.2022 09:04

0
Далее
Общество
16.03.2022 08:58
Общество 16.03.2022 08:58

0
Далее
Общество
15.03.2022 20:05
Общество 15.03.2022 20:05

0
Далее
Общество
15.03.2022 18:07
Общество 15.03.2022 18:07

0
Далее
Общество
15.03.2022 17:57
Общество 15.03.2022 17:57

0
Далее

Лента новостей

19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде умер изучавший опасные инфекции доцент Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
17:30
Снежную бурю с поземкой прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:20
Новый начальник ГУ МВД 16 марта собрал в главке оперативников БЭПаСмотреть фотографии
17:10
«Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозамиСмотреть фотографии
17:10
В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъездеСмотреть фотографии
16:12
На трассе Волгоград-Саратов снова ограничили движение из-за метелиСмотреть фотографии
16:05
«Вирус капитулирует?»: в поликлиниках Волгограда рассосались ковидные очередиСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде из-за дефицита могут отказаться от бумажных квитанцийСмотреть фотографии
14:21
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:45
Волгоградский писатель удостоен национальной литературной премииСмотреть фотографии
12:33
Двум высокопоставленным чиновникам в Волгоградской области дали по 7 лет строгачаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде у грузоперевозчика арестовали имущество за неуплату налоговСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде нарушитель ПДД попался на краже шести чугунных люковСмотреть фотографии
12:04
Генпрокуратура РФ проверит цены на сахар в регионахСмотреть фотографии
11:59
Резко снизилась заболеваемость ковидом в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:39
Тонны декораций и реквизита: грандиозное шоу «Королевский цирк» представят в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде две бывшие сотрудницы УФНС осуждены за аферу с налоговыми вычетамиСмотреть фотографии
11:06
В Волжском автомобиль с пьяным водителем врезался в столбСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде автомобильного вора задержали с поличнымСмотреть фотографии
10:49
Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерствуСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области стали больше производить масла и мясаСмотреть фотографии
10:23
ВКонтакте планирует воскресить мессенджер ICQСмотреть фотографии
09:53
Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии МихайловкиСмотреть фотографии
09:50
Неизвестные в Волгоградской области сожгли ночью фермерскую ToyotaСмотреть фотографии
09:24
Контрактники прошли интенсивную подготовку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде сотни домов и СНТ останутся 16 марта без светаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 