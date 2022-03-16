Новый начальник ГУ МВД 16 марта собрал в главке оперативников БЭПа

Новый начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко 16 марта поздравил сотрудников с 85-летием подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. В 1937 году приказом НКВД СССР был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). С этого времени преступления, совершаемые в финансово-хозяйственной сфере, были выделены в отдельную категорию.

— Начальник Главка поблагодарил оперативных сотрудников волгоградского Главка, территориальных органов за службу, отметив их значительный вклад в обеспечение экономической безопасности региона и страны, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Основные направления, по которым работают сотрудники подразделений, — борьба с коррупцией и преступлениями в сфере потребительского рынка и IT-технологий, защита водных биоресурсов и окружающей среды, противодействие преступлениям в сфере финансовой деятельности и налогообложения, промышленности, ТЭК, сферах ЖКХ и строительства. За последние пять лет в Волгоградской области вскрыто свыше 2400 противоправных деяний, пресечена деятельность более 15 ОПГ, специализирующихся на незаконной игорной деятельности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области