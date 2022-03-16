На трассе Волгоград-Саратов снова ограничили движение из-за метели

Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов приостановлено на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград из-за сильной метели. Ограничение введено на участке протяженностью более 250 километров в Саратовской области, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Камышинском районе Волгоградской области, где также бушует сильный ветер и снег, трасса пока открыта. Для обеспечения бесперебойного проезда на автодороге работает 18 единиц техники, продолжается очистка трассы и обработка проезжей части реагентами.

Дорожники просят жителей региона учитывать эту информацию при планировании передвижения.

— На трассе Р-228 в Волгоградской области справа и слева от проезжей части расположены 43 точки придорожного сервиса, где можно переждать метель и связанные с этим ограничения, — информируют в ведомстве.

Напомним, неделю назад на данной трассе из-за метели было также введено ограничение на участке протяженностью 100 километров.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград