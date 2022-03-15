



В Волгограде сегодня, 15 марта, губернатор региона в ходе масштабного межведомственного учения проверяет готовность сил и средств к предупреждению и ликвидации паводков и пожаров. Как сообщает ИА "Высота 102", Андрей Бочаров осмотрел технику и обсудил вопросы дальнейшего укрепления базы с участниками учений.









— Задача, которую мы перед собой ставим, — это тренировка и еще раз тренировка, — подчеркнул глава региона. — Техника у нас в полном объеме готова, она в удовлетворительном состоянии. В целом мы удовлетворены группировкой противопожарных сил, на территории Волгоградской области она мощная. Мы практически в два раза увеличили ее по сравнению с тем, что было несколько лет назад, укомплектовали ее не только техникой, но и личным составом.









Как было заявлено в ходе общения Бочарова с представителями регионального МЧ, в течение 2022 года все подразделения региональной противопожарной службы должны перейти полностью на областное финансирование. Тем самым будет снята нагрузка с местных бюджетов. Главное - повысится уровень оперативной готовности.





На площадке возле стадиона "Волгоград Арена", сообщает корреспондент ИА "Высота 102", представлено более 40 единиц спасательной и специальной техники, в том числе аэромобильная группа, катер «Неман-500», вездеход «Трэкол», снегоболотоход «Бобр», аварийно-спасательный автомобиль «Соболь», беспилотные авиационные системы.

Рассматривая технику, Андрей Бочаров отметил, что укрепление материально-технической базы и наращивание группировки сил и средств продолжится.

– Ряд вопросов обсудили в ходе рабочего обхода, обратили внимание на дополнительное приобретение техники — нет предела совершенству. Ряд задач, которые стоят, – это вопросы взаимодействия с соседними регионами. Нарастить группировку, которая позволит и на территории Волгоградской области и при необходимости на других территориях участвовать в ликвидации ЧС — важная задача, которую мы ставим. До конца года выполним эти задачи, – подчеркнул губернатор.





На площадке также развернут подвижный пункт управления, в котором Андрей Бочаров в эти минуты проводит совещание с участием представителей МЧС, региональных органов власти, представителей местного самоуправления.









Сегодня 14 новых пожарных машин на базах «Урал» и «ГАЗ», купленные на бюджетные средства региона, вручили представителям подразделений региональной противопожарной службы Палласовского, Новоаннинского, Урюпинского, Даниловского, Фроловского, Николаевского, Новониколаевского, Октябрьского, Среднеахтубинского, Серафимовичского и Суровикинского районов. Они усилят базу новых и уже действующих пожарных депо.