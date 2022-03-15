Волгоградцы за неделю победили четыре вируса

В Волгоградской области темпы снижения заболеваемости ОРВИ составили за предыдущую неделю 31%. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения фиксировался на уровне 57,4 на 10 тысяч населения.

Заболеваемость снизилась по всем возрастным группам: среди детей в группах 0-2 года - на 14%, 3-6 лет – на 14%, 7-14 лет - на 16%, в группе от 15 лет и старше – на 39%.

В регионе циркулируют негриппозные вирусы - парагриппа и COVID-19. На позапрошлой неделе источников инфекций фиксировалось гораздо больше: аденовирус, РС-вирус, риновирус, сезонный коронавиурс и COVID-19.

Ни в одной школе на прошедшей неделе не приостанавливался образовательный процесс в связи с заболеваемостью учащихся. Уходили на дистант лишь ученики трех классов в трех сельских школах.