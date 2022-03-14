Капитан и ефрейтор из Волгоградской области погибли в ходе спецоперации

Общество 14.03.2022 18:04
14.03.2022 18:04
Военнослужащие из Камышинского района Волгоградской области 34-летний капитан Сергей Дорофеев и 31-летний ефрейтор Андрей Гребенников погибли в ходе спецоперации на Украине. О скорбном известии сообщили ИА «Высота 102» региональном отделении общественной организации ветеранов «Боевое братство».
31-летний Андрей Гребенников служил в56-й гвардии ВДВ, после дислоцировался в Камышин, а затем продолжал службу в Туле.
34-летний Сергей Дорофеев после окончания школы в Камышине поступил в Московское военное командное училище.
Информация о месте и времени прощания с военнослужащими уточняется информагентством.
Напомним,11 марта в Камышине также простились с погибшим в ходе спецоперации 27-летним Романом Филатовым.
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