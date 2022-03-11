В Камышине простятся с погибшим десантником Романом Филатовым

Жители Камышина готовятся к прощанию с 27-летним военнослужащим Романом Филатовым, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе. Информацию о гибели земляка ИА "Высота 102" подтвердили в администрации города Камышина.

Сообщается, что Роман Филатов служил по контракту в воздушно-десантных войсках - в 56-й штурмовой бригаде. Позже продолжил службу в Пскове. Информация о месте и времени прощания с военнослужащим пока уточняется.

Напомним, 6 февраля в Камышине также простились с погибшими в ходе спецоперации 20-летним Данилой Горягиным и 27-летним Кириллом Яборовым.