В Волгограде назвали вакансии от 100 тысяч рублей





Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Волгограде возглавил технический директор на производстве модульных зданий с зарплатой 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

На втором месте с зарплатой в 130 тысяч рублей находится водитель-экспедитор с категорией E в федеральной компании. 120 тысяч рублей в Волгограде готовы платить шеф-повару в итальянском ресторане. Зарплату в 108 тысяч здесь предлагают торговому представителю в компании, которая специализируется на продаже юридическим лицам непродовольственных товаров. Замыкает топ-5 в Волгограде вакансия менеджера по продажам товаров для сна, а именно подушек, кроватей и матрасов. Такому специалисту готовы платить 95 тысяч рублей в месяц.

Всего в ходе исследования было проанализировано 140 000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

В марте в топ высокооплачиваемых позиций вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, программистов, инженеров, менеджеров сферы продаж. В Москве самой высокооплачиваемой стала вакансия инженера по разработке управления электромобилями. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии врачей. А в Воронеже среди высокооплачиваемых позиций — вакансии медицинской и производственной лабораторий.



