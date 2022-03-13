В Волгограде назвали вакансии от 100 тысяч рублей

Общество 13.03.2022 09:48
13.03.2022 09:48
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Волгограде возглавил технический директор на производстве модульных зданий с зарплатой 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
На втором месте с зарплатой в 130 тысяч рублей находится водитель-экспедитор с категорией E в федеральной компании. 120 тысяч рублей в Волгограде готовы платить шеф-повару в итальянском ресторане. Зарплату в 108 тысяч здесь предлагают торговому представителю в компании, которая специализируется на продаже юридическим лицам непродовольственных товаров. Замыкает топ-5 в Волгограде вакансия менеджера по продажам товаров для сна, а именно подушек, кроватей и матрасов. Такому специалисту готовы платить 95 тысяч рублей в месяц.
Всего в ходе исследования было проанализировано 140 000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.
В марте в топ высокооплачиваемых позиций вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, программистов, инженеров, менеджеров сферы продаж. В Москве самой высокооплачиваемой стала вакансия инженера по разработке управления электромобилями. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии врачей. А в Воронеже среди высокооплачиваемых позиций — вакансии медицинской и производственной лабораторий.
Реклама
В Волгограде обсуждают создание научного технопарка в пойме Царицы13.03.2022 12:49
Общество 13.03.2022 12:49
В Волгограде ожидаются перебои с ТВ-трансляцией13.03.2022 12:04
Общество 13.03.2022 12:04
МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде не удалось избавиться от балласта13.03.2022 08:57
Общество 13.03.2022 08:57
Минобороны в Волгоградской области занялось ремонтом котельной12.03.2022 22:55
Общество 12.03.2022 22:55
Школьников из Донбасса отправили в детский лагерь на юге Волгограда12.03.2022 17:13
Общество 12.03.2022 17:13
Автомобили исчезли из отчета о еженедельном мониторинге цен Волгоградстата12.03.2022 16:54
Общество 12.03.2022 16:54
Заморозившую жильцов УК в Волгограде оштрафовали на 250 тысяч12.03.2022 14:46
Общество 12.03.2022 14:46
Житель Волгоградской области написал заявление на бывшую из-за отказа вернуться к нему12.03.2022 12:19
Общество 12.03.2022 12:19
Благоустройство доберется до склона за рестораном «Маяк» в Волгограде12.03.2022 11:04
Общество 12.03.2022 11:04
Авиакомпании отменили девять волгоградских рейсов 12 марта12.03.2022 09:47
Общество 12.03.2022 09:47
«Из огня да в полымя»: в Волжском вымерзает пострадавший от взрыва газа дом12.03.2022 08:27
Общество 12.03.2022 08:27
Роскомнадзор дал время россиянам выгрузить фото и видео из Instagram11.03.2022 20:31
Общество 11.03.2022 20:31
В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участками11.03.2022 19:51
Общество 11.03.2022 19:51
Жителей одного района Волгограда 12 марта оставят без электричества11.03.2022 19:49
Общество 11.03.2022 19:49
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахар11.03.2022 18:25
Общество 11.03.2022 18:25
Реклама