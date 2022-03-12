Covid-19

За сутки в Волгоградской области от COVID-19 излечились почти 2,5 тысячи человек

Covid-19 12.03.2022 11:52
12.03.2022 11:52


За сутки в Волгоградской области выздоровели от коронавируса 2451 человек. Это число более чем в два раза превысило количество заболевших за день в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Так, 11 марта в Волгоградской области COVID-19 выявили у 1021 человека. В инфекционные стационары доставили 106 зараженных волгоградцев. Оперштаб также сообщил о смерти 16 человек, ранее заразившихся ковидом. Всего уже 6540 жителей Волгоградской области не смогли пережить последствий этой опасной инфекции

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