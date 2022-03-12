За сутки в Волгоградской области выздоровели от коронавируса 2451 человек. Это число более чем в два раза превысило количество заболевших за день в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Так, 11 марта в Волгоградской области COVID-19 выявили у 1021 человека. В инфекционные стационары доставили 106 зараженных волгоградцев. Оперштаб также сообщил о смерти 16 человек, ранее заразившихся ковидом. Всего уже 6540 жителей Волгоградской области не смогли пережить последствий этой опасной инфекции