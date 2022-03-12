Заросший сухой травой и старыми вязами склон за рестораном «Маяк» между поймой реки Царицы и пешеходным мостом к речпорту Волгограда реконструируют в 2022 году. Подрядчика, который займется этим участком со сложным рельефом и несколькими лестничными спусками, выберут в ближайшее время – объявлен соответствующий аукцион, сообщили в пресс-службе мэрии.
Благоустройство пройдет в несколько этапов. Проект предусматривает реконструкцию существующих лестниц, строительство парковок вдоль Нулевой продольной и мини-зон для отдыха, установку уличного освещения и высадку 80 крупномеров черемухи. О грядущем наведении порядка на заброшенном участке набережной заявил глава Волгограда Владимир Марченко в ноябре 2021 года после осмотра территории.
Напомним, ранее в центре Волгограда обновили верхнюю террасу набережной, построили парк «Царицынский» и сквер у Гасителя. Сейчас продолжается реконструкция нижней террасы набережной. Благоустройство пустующего ныне склона впишется в создаваемое единое рекреационное пространство вдоль Волги.
Фото: скриншот Яндекс.Карты.