Происшествия

Посетителей ТРЦ «Мармелад» экстренно эвакуировали в Волгограде

Происшествия 11.03.2022 20:03
11.03.2022 20:03


В Дзержинском районе Волгограда вечером 11 марта срочную эвакуацию объявили в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, персонал и посетителей попросили покинуть здание из-за очередных сообщений с угрозами. 

— Письмо с сообщением возможном террористическом акте поступило на электронную почту ТРК, — сообщил информагентству источник в экстренных службах региона. — По алгоритму, отработанному уже сотни раз, на место прибыли кинологи с собаками, МЧС и полицейские. Проводится обследование помещений. 

Сегодня же в Волгограде был эвакуирован лицей №3. Учебный процесс пришлось прервать также из-за анонимного сообщения.

Как стало известно ИА «Высота 102», угрозы 11 марта поступили и на электронку администрации ВолГАУ. 

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