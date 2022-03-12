В Волжском жители нескольких квартир на пятом этаже дома №5 на улице Кирова, где 27 февраля прогремел взрыв газа, замерзают из-за холодного ветра, который гуляет по коридору. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, сразу после трагедии, унесшей жизнь молодого мужчины, оконные проемы всего-навсего закрыли пленкой и фанерой.

— Прошло уже почти две недели, а стекла так и не вставили, — говорят жильцы пятиэтажки. — Сильный ветер постоянно рвет пленку, в коридоре такой же холод, как сейчас на улице. Мы даже в квартирах мерзнем. И когда, наконец, это прекратится, неизвестно.





Взрыв, прогремевший в этом доме, снес стену и полностью разрушил две квартиры. В это время в соседней с эпицентром взрыва квартире находился жилец – мужчина по имени Эдуард.

— Я сидел на кухне, пил чай, когда раздался страшный грохот. Дверная дверь в моей квартире выгнулась, а дверь от ванной слетела с петель и рухнула мне на голову. Хорошо, что плашмя, а не разбитым стеклом, иначе просто бы шею мне перерезало. Я еле открыл входную дверь и попытался выбраться. Снизу шел черный дым, а сверху – белый. Видны были и языки пламени. Я решил выбираться хоть как-то – боялся сгореть в квартире. Был страшный жар и ничего не было видно. Я наощупь пополз по коридору в сторону лестницы и тут на меня упала стена. Передо мной вся жизнь пролетела – я понял, что я сейчас сгорю. Каким-то нечеловеческим усилием я выдернул ногу из-под стены и смог выползти в коридор в чем был – в трусах. Сначала, наверное, от стресса не понял, что повредил ногу. Теперь вот она у меня вся распухла, - вспоминает волжанин.





Мужчина сегодня возмущается тем, что разрушенную часть дома никак не могут отремонтировать.

— Это же смешно: придут, прибьют гвоздиками целлофан, а на следующий день ветер его в клочья разрывает. И так несколько раз. Как назло, сейчас морозы, квартиры просто вымерзают. Сначала здесь все полыхало, а теперь все сковало холодом, — негодует мужчина.







В администрации Волжского корреспондентам информагентства пояснили, что восстановительные работы в доме должна провести управляющая компания. В УК «Городское хозяйство» в свою очередь сообщили, что пока не могут вставить окна из-за отсутствия стройматериалов.

— Мы сразу заказали все необходимое, но до сих пор ждем поставок, сами знаете, какая сейчас ситуация. Надеемся, это произойдет уже в ближайшее время, — прокомментировали в управляющей компании.

