В пяти районах Волгограда 10 марта временно отключат свет





Очередные отключения электроэнергии запланированы сегодня в нескольких районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», в частности, не будет света в Советском районе с 13-00 до 17-00 на ул. Джамбула Джабаева , 1-21, 5а, 18, ул.Павленко , 2-20, 1-19, ул.Фучика Юлиуса, 4-22, 2а, 1-21, ул.Дворжака Антонина, 2-20, 3-21, ул.Райниса Яниса, 2-22, 1-21,11а, ул.Кошута, 2-24, 3-9, 5б, 5в, 7а, 7б, 9а, 9б, ул.Коганова,.96-126, 96а, 96б, ул.Генерала Гурьева, 1-5, 11а, 20-30, ул.Габышева, 89-119, 76-124, 84а, 84б.

В Тракторозаводском районе отключат электричество с 9-00 до 17-00 на ул. Луговского, 4, 7, 9, 11.

В Советском районе временные отключения запланированы с 9-00 до 13-00 на ул.50 лет ВЛКСМ, 2, 4, на ул. Академика Королёва, 5, 3/1, 3 ,1, на пр. Университетский, 87.

В Кировском районе свет пропадет с 9-00 до 17-00 на ул..Сенная, 9-17, ул.Травяная, 1-71, 2а-4, ул.Песчаная, 6-80, ул.Ильмовая. 3, 4, ул.Ореховая,.2.

В Красноармейском районе света не будет с 9-00 до 17-00 на ул.Шадринская, 1-3, 2-6, ул.Караванная, 56-86, ул.Светлоярская, 39-89, ул.Палласовская, 3, 23, ул.Светлоярская, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, ул.Вучетича, 1, 3, 5, 7, 9 , 13, ул.Ломакина, 6, 8 , 12 , 13, ул.Бахтурова, 5, 9., ул.Ломакина, 10, ул.Волжская, 1-27, ул.Центральная 24а, 24, 26, ул.Токарева, 40-64,

ул.Центральная , 1-67, 2-54, пер.Центральный, 9-13, 12, ул.Альпийская, 1-27, 2а-18, ул.Токарева, 1-27, 2-38, ул.Чойбалсана, 1/1, ½, 1/3, 2а, .3/1, 5, 5/3, 6, 9, ул.Барабинская, 13-23а.

С 9-00 до 16-00 отключат электроэнергию на ул. Островная, ул. Лисичанская, ул. Зеленоградская, пер. Зеленоградский, Доволенская, Клавы Панчишкиной.

В Ворошиловском районе временные трудности придется преодолеть жителям Ворошиловского района с 8-30 до 17-00 на ул.Серпуховская, 1, 3,4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, ул.Царицынской Обороны, 1, 2,3, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, ул.Симбирская, 11, 17,21, пер.Симбирский 5, 5а, ул.Профсоюзная, 15/1, 20, ул.Царицынской Обороны, 15, 17.

В Тракторозаводском районе не будет света на ул.Тракторостроителей, 7, ул.Лодыгина,6.



