Волгоградские дороги чистят от снега и льда









Ночью в Волгограде из-за начавшегося снегопада коммунальные службы приступили к обработке противогололедными реагентами основных городских магистралей и второстепенных проездов. Как сообщили в мэрии, всего за несколько часов на дороги нанесено порядка 150 тонн песко-соляной смеси.

С учетом прогноза погоды работы во всех районах Волгограда продолжатся в течение дня. Задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием и другая специализированная техника.

Водителей просят не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной спецтехники.

Обработка пешеходных зон на общественных и придомовых территориях осуществляется сотрудниками районных коммунальных служб и УК соответственно.