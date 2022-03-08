Волгоградские дороги чистят от снега и льда

Общество 08.03.2022 10:01
08.03.2022 10:01
Ночью в Волгограде из-за начавшегося снегопада коммунальные службы приступили к обработке противогололедными реагентами основных городских магистралей и второстепенных проездов. Как сообщили в мэрии, всего за несколько часов на дороги нанесено порядка 150 тонн песко-соляной смеси.
С учетом прогноза погоды работы во всех районах Волгограда продолжатся в течение дня. Задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы с навесным оборудованием и другая специализированная техника.
Водителей просят не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной спецтехники.
Обработка пешеходных зон на общественных и придомовых территориях осуществляется сотрудниками районных коммунальных служб и УК соответственно.
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