Активисты Волгоградского отделения Детфонда поздравили с 8 Марта беженок из Донбасса





Активисты и председатель Волгоградского отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева поздравили с наступающим 8 Марта женщин, проживающих в центре временного пребывания граждан, эвакуированных с территории Украины, ДНР и ЛНР. В гости к беженцам Волгоградское отделение Детфонда приехало не с пустыми руками – каждой женщине вручили цветы и подарки, сообщили в реготделении РДФ.





– Всех нас, женщин, объединяет общее желание: мы хотим мира, – сказала Ирина Соловьева. – Хотим, чтобы наши дети не слышали взрывов, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, так бывает не всегда. И в трудную минуту мы приходим друг другу на помощь. Своих мы не бросаем!

Накануне Волгоградское отделение РДФ организовало поездку граждан, эвакуированных с территорий военного конфликта, в один из торговых центров Волгограда. Здесь вынужденные переселенцы на выданные Детфондом сертификаты приобрели для себя вещи первой необходимости. В ближайшие дни сертификаты на покупку необходимых товаров получат и другие эвакуированные люди, прибывшие в Волгоградскую область.





По решению региональных властей Волгоградское отделение Детфонда совместно с областным комитетом соцзащиты назначены координаторами по организации благотворительной помощи гражданам, вынужденно покинувшими свои дома на территории Украины, ЛНР и ДНР. Президиум Волгоградского отделения РДФ создал комиссия по распределению денежных средств для благотворительной помощи беженцам.

На призыв о помощи эвакуированным людям откликнулись промышленные предприятия, бизнес-сообщество, общественные организации и неравнодушные жители Волгоградской области. Ежедневно на счет отделения Детфонда поступают благотворительные взносы, а созданная комиссия принимает решение о том, куда направить эти средства.