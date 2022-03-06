Активисты Волгоградского отделения Детфонда поздравили с 8 Марта беженок из Донбасса

Общество 06.03.2022 18:13
06.03.2022 18:13
Активисты и председатель Волгоградского отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева поздравили с наступающим 8 Марта женщин, проживающих в центре временного пребывания граждан, эвакуированных с территории Украины, ДНР и ЛНР. В гости к беженцам Волгоградское отделение Детфонда приехало не с пустыми руками – каждой женщине вручили цветы и подарки, сообщили в реготделении РДФ.
– Всех нас, женщин, объединяет общее желание: мы хотим мира, – сказала Ирина Соловьева. – Хотим, чтобы наши дети не слышали взрывов, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, так бывает не всегда. И в трудную минуту мы приходим друг другу на помощь. Своих мы не бросаем!
Накануне Волгоградское отделение РДФ организовало поездку граждан, эвакуированных с территорий военного конфликта, в один из торговых центров Волгограда. Здесь вынужденные переселенцы на выданные Детфондом сертификаты приобрели для себя вещи первой необходимости. В ближайшие дни сертификаты на покупку необходимых товаров получат и другие эвакуированные люди, прибывшие в Волгоградскую область.
По решению региональных властей Волгоградское отделение Детфонда совместно с областным комитетом соцзащиты назначены координаторами по организации благотворительной помощи гражданам, вынужденно покинувшими свои дома на территории Украины, ЛНР и ДНР. Президиум Волгоградского отделения РДФ создал комиссия по распределению денежных средств для благотворительной помощи беженцам.
На призыв о помощи эвакуированным людям откликнулись промышленные предприятия, бизнес-сообщество, общественные организации и неравнодушные жители Волгоградской области. Ежедневно на счет отделения Детфонда поступают благотворительные взносы, а созданная комиссия принимает решение о том, куда направить эти средства.
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