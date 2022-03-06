



Две автоколонны по несколько десятков машин каждая проехали по центральным улицам Волгограда, присоединившись ко всероссийской акции - автопробегу «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих. Автомобили с символикой «Z» и «V», наклейками «Zа наших!» и «Своих не бросаем», флагами России стартовали в полдень от Дома Павлова и гидромелиоративного колледжа и проследовали разными маршрутами до Мамаева кургана, сообщает ИА «Высота 102».





Промежуточной остановкой на одном из направлений стала площадка на нижней террасе Центральной набережной. Здесь 60 машин выстроились в гигантскую букву Z, которая стала одним из символов проводимой на Украине специальной операции. Буквы Z и V нанесены на российскую военную технику – на уходящей неделе Минобороны РФ раскрыло их значение: «Zа победу» и «Сила V правде».









На Мамаевом кургане участники мероприятия, координатором которого стала Волгоградская региональная федерация бокса, возложили цветы в Зале Воинской Славы. В автопробеге приняли участие представители патриотических, национальных, молодежных, спортивных общественных организаций, казачьих обществ Волгоградской области и неравнодушные волгоградцы.





Завершилось мероприятие молебном в храме Всех Святых на главной высоте России.







