Смытое в унитаз кружевное женское белье стало причиной канализационного засора возле общежития на улице Советская, 26а в центре Волгограда. Находку обнаружили сотрудники коммунальной службы во время ликвидации зловонного порыва. Впрочем, исподнее, как и разнообразные тряпки и предметы женской гигиены в составе сложных засоров встречаются нередко, сообщили в компании «Концессии водоснабжения».

С начала 2022 года коммунальщики устранили более 2 тысяч канализационных засоров, за прошлый год – 10 715. Как правило, они образуются из-за смытых в унитаз вещей и даже пищевых отходов, которые разбухают и превращаются в пробку, собирающую за собой другой мусор. Возникает многометровый засор, из-за чего дурно пахнущими стоками заливает улицу или нижние этажи многоквартирного дома. На ликвидацию уходят часы, ведь если его не удается пробить каналопромывочной машиной, то слесарь разбирает засор вручную или же вовсе вырезает забитый участок трубы и меняет его на новый.