В Волгограде утвердили предмет охраны для горчичного завода

Общество 05.03.2022 20:51
05.03.2022 20:51
В Волгограде утвержден предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Горчичный завод Глитча». Этот памятник истории расположен в Красноармейском районе.
«Горчичный завод Глитча» представляет собой комплекс из пяти пристроек разного периода времени и этажности и главного производственного корпуса. Предметом охраны является местоположение и градостроительные характеристики зданий, объемно-пространственная композиция. Ценность представляет крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов каждой пристройки и главного производственного корпуса, интерьеры и планировочная структура каждого помещения.
- Разработка предмета охраны памятника истории включила в себя сбор и анализ исходно-разрешительной документации по объекту, проведение историко-культурных исследований, включая определение периодов строительства и перестроек, а также полевые исследования - визуальный осмотр и фотофиксацию памятника, - сообщили в облкультнаследии.
Отметим, что история горчичного завода Глича идет с 1810 года, когда немецкий миссионер Иоганн Каспар Глич организовал в Сарепте паровое производство переработки маслосемян горчицы. Предприятие Глича пережило революцию, было национализировано и в 1924 году переименовано в завод «Основатель», который не останавливал свое производство даже во времена Сталинградской битвы. Сейчас это Волгоградский горчичный завод «Сарепта».
Фото администрации Волгоградской области
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