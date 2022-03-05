Марченко обратился к волгоградцам из-за неспокойной обстановки











Глава Волгограда Владимир Марченко сегодня на заседании антитеррористической комиссии выступил с обращением к горожанам, сообщает ИА «Высота 102». Мэр пояснил текущую ситуацию и заверил, что все планы по развитию города будут выполнены.

- Мы с вами видим, что определенные силы пытаются дестабилизировать обстановку в городе-герое Волгограде, создать атмосферу нервозности, чувства незащищенности у наших жителей. Для передачи ложных сообщений о террористической угрозе используются современные кибер-технологии. Центр, из которого ведутся атаки, расположен за пределами Российской Федерации.

В настоящее время все экстренные и специализированные службы, все муниципальные структуры готовы к любым вызовам. При каждом сообщении об угрозе совершения террористического акта они действуют в четком соответствии с разработанным алгоритмом, обеспечивая максимальную безопасность волгоградцев. Подчеркну, что все поступающие сообщения по итогам проверки оказываются ложными, - сообщил мэр.

Владимир Марченко отметил грамотные и слаженные действия всех структур, которые обеспечивают привычный ритм жизни горожан и гарантируют стабильное функционирование городских служб в штатном режиме.

- Более того, хочу подчеркнуть, что все планы по развитию города, намеченные на текущий год, обязательно будут выполнены. В свою очередь от волгоградцев мы ждем ответственного отношения к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов – нам всем необходимо следовать их рекомендациям, поскольку они направлены на обеспечение нашей с вами безопасности, - сказал глава Волгограда в своем обращении.

Фото администрации Волгограда



