Советский районный суд Волгограда оставил без удовлетворения исковые требования банка о передаче долга погибшего участника СВО его наследникам.
В апреле 2024 года Владислав Г. взял кредит на сумму 573 437 рублей на срок 60 месяцев под 20,95% годовых. Однако затем он ушел на СВР и погиб в ноябре этого же года. А через некоторое время банк решил получить невыплаченный кредит с его матери.
Однако, согласно Федерального закона № 377 установлен особый порядок прекращения кредитных обязательств военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также членов их семей. Это требование представляет собой меру социальной поддержки семей участников СВО, поэтому иск банка был оставлен без удовлетворения.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото V102.RU (архив)