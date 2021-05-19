Новое общедомовое собрание поможет жильцам многострадального дома на улице Быстрова, 84 добиться переноса капремонта на более ранние сроки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» готовы помочь провести это собрание, от местных жителей требуется лишь принять участие в собрании — необходимо заручиться согласием подавляющего большинства собственников жилых помещений.

На общедомовом собрании при поддержке коммунальной организации жильцам предложат подписать протокол решения по вопросу о переносе сроков капитального ремонта. Уже с этим протоколом жильцам необходимо будет обратиться в районную администрацию, где, как заверили в мэрии, им помогут составить пакет документов для передачи в региональный фонд капремонта.

В пресс-службе также сообщили, что обследование конструкций бывшего общежития «Химпрома» проводилось в июне прошлого года — тогда по итогам проверки угрозы обрушения здания не было. Обслуживающая дом организация предложила жильцам провести собрание для утверждения переноса срока капремонта в октябре 2020 года, но из-за низкой явки жильцов его в итоге признали несостоявшимся. Теперь у людей есть второй шанс проявить гражданскую позицию и предпринять хоть какие-то усилия для улучшения условий проживания в многострадальном общежитии.

При этом, в случае проведения капремонта, «возможно переселение жителей дома в муниципальный маневренный фонд», подчеркнули в мэрии. С заявлениями о предоставлении жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда жильцам посоветовали обращаться по месту проживания в администрацию района.