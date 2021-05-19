Общество 19.05.2021 10:16
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19.05.2021 10:16
Новое общедомовое собрание поможет жильцам многострадального дома на улице Быстрова, 84 добиться переноса капремонта на более ранние сроки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в МБУ «ЖКХ Кировского района Волгограда» готовы помочь провести это собрание, от местных жителей требуется лишь принять участие в собрании — необходимо заручиться согласием подавляющего большинства собственников жилых помещений.
На общедомовом собрании при поддержке коммунальной организации жильцам предложат подписать протокол решения по вопросу о переносе сроков капитального ремонта. Уже с этим протоколом жильцам необходимо будет обратиться в районную администрацию, где, как заверили в мэрии, им помогут составить пакет документов для передачи в региональный фонд капремонта.
В пресс-службе также сообщили, что обследование конструкций бывшего общежития «Химпрома» проводилось в июне прошлого года — тогда по итогам проверки угрозы обрушения здания не было. Обслуживающая дом организация предложила жильцам провести собрание для утверждения переноса срока капремонта в октябре 2020 года, но из-за низкой явки жильцов его в итоге признали несостоявшимся. Теперь у людей есть второй шанс проявить гражданскую позицию и предпринять хоть какие-то усилия для улучшения условий проживания в многострадальном общежитии.
При этом, в случае проведения капремонта, «возможно переселение жителей дома в муниципальный маневренный фонд», подчеркнули в мэрии. С заявлениями о предоставлении жилого помещения муниципального маневренного жилищного фонда жильцам посоветовали обращаться по месту проживания в администрацию района.
Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что капитальный ремонт бывшего общежития «Химпрома» перенесли на 2038-2040 годы. Тем временем, пропитанный плесенью дом давно пребывает в удручающем состоянии, а "соседями" поневоле жильцов стали комары, тараканы и крысы. Жильцы многоэтажки неоднократно обращались в свою управляющую компанию, администрацию Кировского района и даже в приемную президента РФ за защитой своих прав на достойное проживание, но так и не могли добиться справедливости.
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