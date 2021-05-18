Комары, тараканы и крысы: сроки капремонта общежития «Химпрома» в Волгограде перенесли











Капитальный ремонт разрушающегося общежития на улице Быстрова, 84 в Кировском районе Волгограда перенесли на 2038-2040 годы. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница одной из квартир Любовь Кулишева, до переноса срока бывшее общежитие "Химпрома" должны были отремонтировать до 2026 года. Так что теперь какие-либо изменения в страшном облике этого здания можно увидеть только минимум через 12 лет.

На протяжении шести лет жильцы неоднократно жаловались в жилинспекцию и управляющую компанию на безобразное состояние общежития, но их попытки добиться результата не увенчались успехом. Тогда в начале февраля текущего года волгоградцы обратились в приемную президента РФ. В своем письме они описали все ужасы, которые творятся в их общежитии, упомянув затопленный зловонный подвал, грибок на окнах, разрушающиеся стены и фасад, а также своих "сожителей": тараканов, комаров и крыс. 19 февраля жильцы получили ответ из региональной инспекции Госжилнадзора, где сообщалось, что инспекция в прошлом году провела обследование технического состояния многоквартирного дома, в ходе которого сотрудники выявили повреждения конструкции здания. Заключение о состоянии здания и требование немедленного признания дома непригодным для жизни надзорный орган направил в межведомственную комиссию администрации Кировского района. Однако чиновники не выполнили свои обязательства по выявлению и устранению нарушений в многоквартирном доме. Тогда инспекция подала иск в Кировский районный суд в отношении администрации и добилась, чтобы межведомственная комиссия произвела проверку жилого дома. Однако чиновники подали апелляционную жалобу. 24 февраля 2021 года в Волгоградском областном суде комиссию администрации Кировского района освободили от обязанностей признать общежитие аварийным и подлежащим либо сносу, либо реконструкции.

Тем временем Любовь Кулишева переживает, что их дом просто не доживет до сроков начала капремонта, так как уже сейчас он рассыпается на глазах.

«Прошлым летом я самостоятельно заделала швы между плитами на общей кухне. А я ведь даже не специалист. Мы все делаем за свой счет. Недавно парень, живущий на пятом этаже, нанял рабочих и заплатил 30 тысяч рублей, чтобы заделали дырку на крыше, которая течет. При том, что квитанции приходят на 1500 рублей», - рассказала Любовь Кулишева.

После эксплуатирующей компании «Жилремфонд» заботы по содержанию общежития взяло ООО «УК Жилищный Стандарт». Но, как и ее предшественница, и эта УК почти ничего не сделала для улучшения качества проживания людей в здании.





И по сей день люди вынуждены жить в ужасающих условиях. По словам жильцов, в августе 2020 года в ванной комнате прорвало кран. Оставленная заявка в управляющей компании была проигнорирована. Спустя три месяца люди за свой счет поставили пластиковые трубы. Однако батареи по неизвестным причинам были срезаны. Целую зиму волгоградцам пришлось принимать бодрящие ванны в холодном помещении. Сейчас жители дома №84 на улице Быстрова собираются обратиться с новой жалобой в Роспотребнадзор, надеясь на то, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

В региональном фонде капремонта в 2015 жильцов уведомляли, что капитально займутся общежитием в 2026 году. Причины переноса срока капремонта волгоградцам пояснили весьма туманно - "с учетом совокупного применения указанных критериев плановая дата капитального ремонта многоквартирного дома №84 по ул. им. Быстрова в региональной программе капитального ремонта определена на период с 2038 по 2040 годы". Напомним, ИА «Высота 102» уже публиковало материал об ужасах, которые творятся в общежитии, когда-то относящегося к ныне заводу-банкроту «Химпром». Жильцы рассказывали о разрушающихся стенах, протекающей кровле, затопленном подвале и безразличии УК ООО «Жилремфонд» . Еще тогда волгоградцы получили письмо от бывшего директора эксплуатирующей компании Алексея Иванченко, в котором говорилось, что « в доме 1968 года постройки косметический ремонт не предусмотрен, а работы капитального характера УК не выполняет». Таким образом, организация подтвердила свое фактическое бездействие.



