Единственный в Волгограде магазин re:Store возобновил работу

Единственный в Волгограде магазин re:Store, торгующий техникой компании Apple, вернулся к работе после закрытия 2 марта. Продажи поставили на паузу для переоценки товара после введения санкций ЕС и США против России, рассказали ИА «Высота 102» сотрудники торговой точки.
– Цены, конечно, подросли. Но на сколько процентов, сказать сложно, всё зависит от конкретного товара, – прокомментировал продавец.
Ажиотажа в магазине, как и до временного закрытия, не наблюдается. В наличии есть все категории товаров – смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники и аксессуары. На официальном сайте торговой сети цены на смартфоны последней модели в настоящее время варьируются от 165 до 240 тысяч рублей.
Напомним, re:Store, расположенный в ТРК «Европа Сити Молл», закрылся 2 марта после решения компании Apple приостановить продажи своей электроники в России. Магазины этой сети не открылись по всей стране, представители ретейлера тогда пояснили, что это временная мера для оценки текущей ситуации на рынке.