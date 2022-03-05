Общество

Единственный в Волгограде магазин re:Store возобновил работу

Общество 05.03.2022 11:09
05.03.2022 11:09


Единственный в Волгограде магазин re:Store, торгующий техникой компании Apple, вернулся к работе после закрытия 2 марта. Продажи поставили на паузу для переоценки товара после введения санкций ЕС и США против России, рассказали ИА «Высота 102» сотрудники торговой точки.

– Цены, конечно, подросли. Но на сколько процентов, сказать сложно, всё зависит от конкретного товара, – прокомментировал продавец.

Ажиотажа в магазине, как и до временного закрытия, не наблюдается. В наличии есть все категории товаров – смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники и аксессуары. На официальном сайте торговой сети цены на смартфоны последней модели в настоящее время варьируются от 165 до 240 тысяч рублей.

Напомним, re:Store, расположенный в ТРК «Европа Сити Молл», закрылся 2 марта после решения компании Apple приостановить продажи своей электроники в России. Магазины этой сети не открылись по всей стране, представители ретейлера тогда пояснили, что это временная мера для оценки текущей ситуации на рынке.

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