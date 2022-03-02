Общество

В Волгограде закрылся единственный магазин re:Store после решения Apple

Общество 02.03.2022 17:15
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02.03.2022 17:15



Сегодня в Волгограде после решения Apple приостановить продажи в России не открылся единственный в городе магазин re:Store, расположенный в ТРК «Европа Сити Молл», сообщает ИА «Высота 102».
Никаких объявлений, почему магазин закрыт, нет. Через стеклянные двери видно, что внутри на стеллажах все еще стоят дорогие гаджеты. Демонстрационные модели даже не отключены от питания, их экраны светятся в темноте. 



- Вчера они еще работали, магазин был открыт. Сегодня ребята там даже свет не включали. Я видела, что они были в помещении, что-то делали, но так и не открылись, - рассказала информагентству продавец торгового «острова», расположенного возле re:Store. 
Сотрудники торгового центра отмечают, что в re:Store покупатели были всегда. В последние дни магазин работал как обычно, ажиотажа здесь не замечали.
- Очередей у re:Store мы не наблюдали. Все как обычно, - отметил в беседе с корреспондентом «Высота 102» продавец из соседнего магазина.



Как сообщают федеральные СМИ, сегодня российский ретейлер re:Store, который является официальным дилером компании Apple, не открыл свои магазины по всей России. Представители ретейлера пояснили, что закрытие магазинов временное. Это сделано, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке.
Напомним, что Apple приостановила продажу смартфонов, планшетов и другой своей техники на территории России из-за событий на Украине. Помимо этого, компания ограничила работу Apple Pay и иных сервисов.

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