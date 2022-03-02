В Волгограде закрылся единственный магазин re:Store после решения Apple

Общество 02.03.2022 17:15
0
02.03.2022 17:15
Сегодня в Волгограде после решения Apple приостановить продажи в России не открылся единственный в городе магазин re:Store, расположенный в ТРК «Европа Сити Молл», сообщает ИА «Высота 102».
Никаких объявлений, почему магазин закрыт, нет. Через стеклянные двери видно, что внутри на стеллажах все еще стоят дорогие гаджеты. Демонстрационные модели даже не отключены от питания, их экраны светятся в темноте.
- Вчера они еще работали, магазин был открыт. Сегодня ребята там даже свет не включали. Я видела, что они были в помещении, что-то делали, но так и не открылись, - рассказала информагентству продавец торгового «острова», расположенного возле re:Store.
Сотрудники торгового центра отмечают, что в re:Store покупатели были всегда. В последние дни магазин работал как обычно, ажиотажа здесь не замечали.
- Очередей у re:Store мы не наблюдали. Все как обычно, - отметил в беседе с корреспондентом «Высота 102» продавец из соседнего магазина.
Как сообщают федеральные СМИ, сегодня российский ретейлер re:Store, который является официальным дилером компании Apple, не открыл свои магазины по всей России. Представители ретейлера пояснили, что закрытие магазинов временное. Это сделано, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке.
Напомним, что Apple приостановила продажу смартфонов, планшетов и другой своей техники на территории России из-за событий на Украине. Помимо этого, компания ограничила работу Apple Pay и иных сервисов.
Реклама
«И МЕсть моя страшна»: подрядчик разломал крышу дома в Волгограде02.03.2022 17:34
Общество 02.03.2022 17:34
Остались без бабы: в Волгограде так и не надумали отмечать Масленицу02.03.2022 16:58
Общество 02.03.2022 16:58
Эдгард Запашный организует в Волгограде досуг семьям из ДНР и ЛНР02.03.2022 13:19
Общество 02.03.2022 13:19
«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военными02.03.2022 11:19
Общество 02.03.2022 11:19
«Тюльпаны давно не голландские»: волгоградок обещают не оставить без цветов02.03.2022 10:51
Общество 02.03.2022 10:51
Главная ценность – люди: «ЕвроХим-ВолгаКалий» поблагодарил лучших горнорабочих02.03.2022 10:48
Общество 02.03.2022 10:48
На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллекторе02.03.2022 10:30
Общество 02.03.2022 10:30
«Я бы оставил наличные»: волгоградский риэлтор спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости02.03.2022 09:23
Общество 02.03.2022 09:23
В Волгограде в 11 домах отключат свет02.03.2022 08:02
Общество 02.03.2022 08:02
«Zа наших!»: волгоградская молодежь поднялась на Мамаев курган ради мира на Донбассе01.03.2022 21:09
Общество 01.03.2022 21:09
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военных01.03.2022 20:15
Общество 01.03.2022 20:15
Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 марта01.03.2022 18:48
Общество 01.03.2022 18:48
В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на Украине01.03.2022 16:57
Общество 01.03.2022 16:57
«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормами01.03.2022 15:37
Общество 01.03.2022 15:37
В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллекторе01.03.2022 13:09
Общество 01.03.2022 13:09
Реклама