Общество

В Волгоградстате не зафиксировали взрывного роста цен на еду

Общество 04.03.2022 13:16
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04.03.2022 13:16


В Волгоградской области на уходящей неделе из продуктов питания, которые мониторит Волгоградстат, больше всего подорожали вермишель и бананы. Как сообщает ИА «Высота 102», экзотические фрукты стали стоить уже 85,19 рублей за кг – рост составил 2,09%. Вермишель стала дороже на 2,49% - стоимость килограмма теперь составляет 52,59 рублей. 
Макаронные изделия высшего сорта подросли в цене на 0,13% - до 78,79 рубля. Также немного по сравнению с позапрошлой неделей  подорожали яйца – на 0,74% (76,17 рубля за кг), сахар – на 0,72% (54,54 рубля). Стали дороже картофель – на 0,51% - до 45,7 рубля за кг, капуста – на 1,22% - до 61,28 рубля за кг, морковь – на 1,27% (39,94 рубля за кг). А вот свекла подешевела почти на 2% - до 44,85 рублей за кг. 

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