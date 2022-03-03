В волгоградском ЦПКиО к лету появится детский бассейн

Общество 03.03.2022 17:39
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03.03.2022 17:39
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда уже этим летом появится детский бассейн. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с сегодняшнего дня на прилегающем к стадиону участке стартовали земляные работы.
Водный комплекс площадью 2,5 тысячи кв. м. будет предназначен для детского отдыха. На прилегающей территории будут находиться фонтаны, раздевалки, душевые кабинки и фудкорт. Бассейн сможет принять около 200 посетителей.
По сведениям городской администрации, объект сможет работать круглый год – весной и осенью горожане смогут покататься на лодках и катамаранах, а зимой на этом же месте будет оборудован ледовый каток.
Напомним, весной этого года в парке также планируется стройка всесезонного аквапарка. На площади свыше гектара будет находиться масштабный комплекс отдыха с оборудованием бассейна, серфинг-центра, спа-зоны, фонтанов, водных горок, зоны фудкорта. Помимо этого, в парке подходит к заключительному этапу монтаж аттракциона «Ниагара».
Фото: администрация Волгограда
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