В волгоградском ЦПКиО завершается монтаж «Ниагары»

Общество 25.02.2022 10:50
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25.02.2022 10:50
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на этой неделе завершился монтаж нового для города и, пожалуй, самого экстремального аттракциона «Ниагара». Специалисты возвели две горки высотой 4 и 12 метров, а в ближайшие дни приступят к обустройству бассейна площадью 600 квадратных метров. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» оценил результат работ.
Водный аттракцион, который появится в ЦПКиО уже в этом году, является точной копией конструкции, установленной в парке развлечении итальянского города Римини. Суть его заключается в том, что, скатываясь по горкам на специальных лодочках, посетители в режиме свободного падения попадают в бассейн. При этом длина водного пути составляет 250 метров – как раз то, что нужно для получения экстремальных эмоций.
Как ранее сообщало «ИА Высота 102», в перспективных планах инвестора – создание на пустующей зоне террасированного склона между Центральным парком культуры и отдыха и Нулевой продольной магистралью масштабного комплекса отдыха с оборудованием бассейна, серфинг-центра, спа-зоны, фонтанов, водных горок и зоны фудкорта. При этом комплекс будет всесезонным: в зимний период на месте бассейна будет открыт ледовый каток, а рядом с ним сооружены зимние горки.
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