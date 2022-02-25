В волгоградском ЦПКиО завершается монтаж «Ниагары»









В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на этой неделе завершился монтаж нового для города и, пожалуй, самого экстремального аттракциона «Ниагара». Специалисты возвели две горки высотой 4 и 12 метров, а в ближайшие дни приступят к обустройству бассейна площадью 600 квадратных метров. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» оценил результат работ.

























Водный аттракцион, который появится в ЦПКиО уже в этом году, является точной копией конструкции, установленной в парке развлечении итальянского города Римини. Суть его заключается в том, что, скатываясь по горкам на специальных лодочках, посетители в режиме свободного падения попадают в бассейн. При этом длина водного пути составляет 250 метров – как раз то, что нужно для получения экстремальных эмоций.

















« ИА Высота 102 » , в перспективных планах инвестора – создание на пустующей зоне террасированного склона между Центральным парком культуры и отдыха и Нулевой продольной магистралью масштабного комплекса отдыха с оборудованием бассейна, серфинг-центра, спа-зоны, фонтанов, водных горок и зоны фудкорта. При этом комплекс будет всесезонным: в зимний период на месте бассейна будет открыт ледовый каток, а рядом с ним сооружены зимние горки. Как ранее сообщало



