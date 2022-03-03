Коронавирус за сутки унес жизни 18 жителей Волгоградской области





За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались еще 18 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, это на 3 человека больше, чем было накануне. Количество жертв инфекции в регионе постоянно увеличивается – в этом печальном списке уже 6400 человек.

Однако кривая заболеваемости с каждым днем продолжает снижаться. За минувшие сутки инфекцию выявили у 968 человек – накануне сообщалось о 992 заболевших. От общего числа заболевших госпитализировано в стационары 194 волгоградца. Справиться с инфекцией удалось 1984 жителям Волгоградской области.



