Митрополит Феодор призвал волгоградскую паству молиться о мире

Общество 03.03.2022 11:00
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03.03.2022 11:00
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор призвал верующих молиться о мире в эти трудные времена, сообщает ИА «Высота 102».
Волгоградская епархия опубликовала обращение архиерея к пастве в преддверии Великого поста, который начинается 7 марта.
Митрополит напомнил библейскую историю о древнем городе Ниневии, жители которого смогли всеобщим покаянием и молитвой избежать приближающейся катастрофы. Сегодня, по словам архиерея, всем нужно меняться, чтобы наступил мир.
- Господь смотрит на нас и ждет, ждет покаяния, ждет исправления. А его все нет. Все больше злости, ненависти в людях. Любовь оскудевает. Опомнимся!...Встанем, возлюбленные на молитву, заполним полупустые храмы, поднимем пост, сменим одежды тела и души на скорбные, принесем достойные плоды покаяния, и Господь обязательно нас помилует и спасет, как некогда Ниневию. Аминь, - говорится в обращении Феодора.
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