Общество

Ухабы и ямы ликвидируют возле медучреждений в Волгограде и Волжском

Общество 02.03.2022 20:17
0
02.03.2022 20:17



Дорожный ремонт в текущем году охватит 14 муниципальных автодорог, которые ведут к лечебным учреждениям в Волгограде и Волжском, сообщили в администрации Волгоградской области.
В Волгограде это улицы Аджарская, Котлубанская, Ангарская, местный проезд Маршала Еременко, Удмуртская, Михайлова, Новодвинская, Марийская, Доценко, 10-й Дивизии НКВД. На данных участках ремонта расположены подъезды к трем больницам, четырем поликлиникам, станции скорой медпомощи, диспансеру, военному госпиталю и роддому. В Волжском отремонтируют улицы Чайковского, Циолковского, бульвар Профсоюзов и автодорогу к причалу и оранжерейному хозяйству, где находятся две стоматологические клиники, детский тубдиспансер и санаторий.
Ремонт запланирован и на дорогах, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. 43 объекта протяженностью 38 км уже привели в порядок. В 2022 году ремонт пройдет еще на девяти улицах Волгограда: Губкина, Ковенская, Удмуртская, Кутузовская, Моздокская, Олимпийская, 10-й Дивизии НКВД, проезд к поселку Веселая Балка. Также работы развернутся на шести улицах Волжского: Пионерская, Чайковского, Циолковского, Большевистская, 40 лет Победы, Московская. 
Особое внимание будет уделено подъездным путям к школам и детским садам, больницам и поликлиникам, спортивным, досуговым и туристическим объектам. Всего в этом году в Волгоградской области отремонтируют 47 таких объектов дорожно-транспортной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
02.03.2022 22:11
Общество 02.03.2022 22:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 19:52
Общество 02.03.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 19:00
Общество 02.03.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 17:34
Общество 02.03.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 17:15
Общество 02.03.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 16:58
Общество 02.03.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 13:19
Общество 02.03.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 11:19
Общество 02.03.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 10:51
Общество 02.03.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 10:48
Общество 02.03.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 10:30
Общество 02.03.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 09:23
Общество 02.03.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2022 08:02
Общество 02.03.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 21:09
Общество 01.03.2022 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2022 20:15
Общество 01.03.2022 20:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Памятник Ленину в центре Волгограда готовят к долгожданному ремонтуСмотреть фотографии
20:44
В детской поликлинике Волгограда после капремонта открылся блок для пациентов с ОРВИСмотреть фотографии
20:17
Ухабы и ямы ликвидируют возле медучреждений в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
20:08
Волгоград проведет во власти туманной хмари еще как минимум суткиСмотреть фотографии
19:52
В Волгоградской области отказались от масленичных гулянийСмотреть фотографии
19:00
«Везут глину и мусор»: в Волгограде обустраиваемую предпринимателями спортплощадку без их ведома превратили в свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
В Волжском эвакуировали офис пенсионного фондаСмотреть фотографии
17:34
«И МЕсть моя страшна»: подрядчик разломал крышу дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде закрылся единственный магазин re:Store после решения AppleСмотреть фотографии
16:58
Остались без бабы: в Волгограде так и не надумали отмечать МасленицуСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде неизвестный водитель сбил 65-летнюю пенсионерку и скрылсяСмотреть фотографии
15:34
Фирму из Грозного подозревают в мошенничестве с деньгами нацпроекта на строительстве ГТС под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Подростка-фальшивомонетчика задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:49
«Для меня? Да что вы!»: глава Михайловки заказал покупку меблированной квартиры за 4 миллиона бюджетных рублейСмотреть фотографии
13:51
В России могут остановить продажи туров в страны, которые ввели санкцииСмотреть фотографии
13:19
Эдгард Запашный организует в Волгограде досуг семьям из ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
13:17
ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%Смотреть фотографии
12:14
Бочаров назвал санкции возможностью по-новому посмотреть на экономикуСмотреть фотографии
12:09
Уже меньше тысячи: коронавирус уходит из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Глава СК РФ поручил искать в соцсетях фейки о спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
11:19
«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военнымиСмотреть фотографии
11:18
Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный клиент 3.0»Смотреть фотографии
10:51
«Тюльпаны давно не голландские»: волгоградок обещают не оставить без цветовСмотреть фотографии
10:48
Главная ценность – люди: «ЕвроХим-ВолгаКалий» поблагодарил лучших горнорабочихСмотреть фотографии
10:30
На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллектореСмотреть фотографии
09:29
Виновный в гибели волгоградки от взрыва газа пытался оспорить приговорСмотреть фотографии
09:23
«Я бы оставил наличные»: волгоградский риэлтор спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимостиСмотреть фотографии
09:14
На производстве бытовой химии Grass под Волгоградом произошел пожарСмотреть фотографии
09:08
Арендатора травившего волгоградцев полигона обязали ликвидировать свалкуСмотреть фотографии
08:02
В Волгограде в 11 домах отключат светСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 