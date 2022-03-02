Ухабы и ямы ликвидируют возле медучреждений в Волгограде и Волжском

Общество 02.03.2022 20:17
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02.03.2022 20:17
Дорожный ремонт в текущем году охватит 14 муниципальных автодорог, которые ведут к лечебным учреждениям в Волгограде и Волжском, сообщили в администрации Волгоградской области.
В Волгограде это улицы Аджарская, Котлубанская, Ангарская, местный проезд Маршала Еременко, Удмуртская, Михайлова, Новодвинская, Марийская, Доценко, 10-й Дивизии НКВД. На данных участках ремонта расположены подъезды к трем больницам, четырем поликлиникам, станции скорой медпомощи, диспансеру, военному госпиталю и роддому. В Волжском отремонтируют улицы Чайковского, Циолковского, бульвар Профсоюзов и автодорогу к причалу и оранжерейному хозяйству, где находятся две стоматологические клиники, детский тубдиспансер и санаторий.
Ремонт запланирован и на дорогах, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. 43 объекта протяженностью 38 км уже привели в порядок. В 2022 году ремонт пройдет еще на девяти улицах Волгограда: Губкина, Ковенская, Удмуртская, Кутузовская, Моздокская, Олимпийская, 10-й Дивизии НКВД, проезд к поселку Веселая Балка. Также работы развернутся на шести улицах Волжского: Пионерская, Чайковского, Циолковского, Большевистская, 40 лет Победы, Московская.
Особое внимание будет уделено подъездным путям к школам и детским садам, больницам и поликлиникам, спортивным, досуговым и туристическим объектам. Всего в этом году в Волгоградской области отремонтируют 47 таких объектов дорожно-транспортной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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