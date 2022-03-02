В Волжском эвакуировали офис пенсионного фонда





В городе Волжском Волгоградской области 2 марта на полчаса пришлось прервать работу офиса ПФР, расположенного на улице Молодежной. Как стало известно ИА "Высота 102", причиной тому стал бесхозный пакет, обнаруженный сотрудниками в операционном зале.

По сведениям пресс-службы ОПФР в Волгоградской области, вынужденная эвакуация была проведена около 14:00 в среду.

— Сотрудники отделения, обнаружив бесхозный пакет, действовали согласно инструкциям. На момент эвакуации в отделении находилось немного людей, поскольку посетителей принимают по предварительной записи, — сообщили информагентству в пресс-службе. — Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели проверку. В пакете оказались бумаги и продукты питания.

Вернувшись на рабочие места, сотрудники отделения по записям камер, установленных в зале, установили личность хозяина пакета.

— Ею оказалась 80-летняя женщина, которая посещала отделение для оформления услуги по уходу за пожилыми людьми, — пояснили в пресс-службе. — Женщина попросту забыла личные вещи.

После этого сотрудники офиса ПФР позвонили пожилой посетительнице по телефону, указанному в ее документах, и сообщили о находке.