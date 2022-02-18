Общество

В Волгограде еще один дом «поплыл» из-за незаконченного капремонта

Общество 18.02.2022 18:49
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18.02.2022 18:49




Квартиры жителей четырехэтажки в Тракторозаводском районе Волгограда затопило после оттепели из-за брошенного на полпути капремонта кровли. Как стало известно ИА «Высота 102», проблемы в доме №20 на улице Шурухина начались после того, как за капремонт взялась небезызвестная стройфирма ООО «МЕ».
— В нашем доме капитальный ремонт крыши начался в сентябре 2021 года. Шифер весь сняли, но до сих пор ремонтные работы не закончены! — рассказала информагентству жительница комнаты №7 Виктория Пронова. 
Женщина живет на последнем 4 этаже, и после оттепели в ее комнате из-за сырости на стенах отклеились обои, а на потолке образовалась плесень. Не теряя времени, волгоградка сразу же обратилась за помощью в прокуратуру и администрацию Тракторозаводского района. Однако, по ее словам, в ответ получила лишь отписки.
— Они просто сваливают друг на друга, а крышу так никто и не хочет делать. Так еще в ответе прокуратура пишет, что аварийная ситуация решена. Сейчас будет таять снег, начнутся дожди и опять будет потоп в доме! —  негодуют жители дома.    


Четырехэтажному дому на улице Шурухина в этом году исполнилось 80 лет. Несущие конструкции в жилом здании успели прогнить, а сегодня их «добивает» сырость. Люди в свою очередь всерьез опасаются за свои жизни. Спешно покидая объект, строители оставили на чердаке мешки с шифером, которые могут обвалиться на головы волгоградцев в любой момент вместе с потолками. По словам Виктории Проновой, чуть больше 20 лет назад подобная ситуация уже случалась в соседней квартире.

— В тот раз людей не задело, потому что во время обрушения перекрытия они находились на кухне, — вспоминает волгоградка. 



Отвечая на редакционный запрос, представители фонда капремонта подтверждают, что стройфирма ООО «МЕ» занималась ремонтом кровли в многоквартирном доме №20 по улице Шурухина. Одновременно в фонде подчеркивают, что в отношении организации уже возбуждено уголовное дело. 

— Фондом в адрес подрядчика неоднократно направлялись требования о необходимости ликвидировать отставание сроков выполнения  работ от календарного графика производства  работ, а также незамедлительно приступить к капитальному ремонту общего имущества МКД. Подрядчик требования проигнорировал. В связи с невыполнением договорных обязательств, договор с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке 27 ноября 2021 года, — говорится в письме, поступившем в редакцию ИА «Высота 102»— Весь комплекс оставшихся работ по многоквартирному  дому будет выполнен после заключения договора с иной подрядной организацией, определенной по результатам проведения электронного аукциона. 
В настоящее время, утверждают в фонде, ведется работа по подготовке документации для нового аукциона по отбору подрядной компании. 

— Срок размещения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту — 1 квартал 2022 года, —  поясняют в организации.

Напомним, точно такая же ситуация произошла в двухэтажках поселка Мирный в начале сентября прошлого года. В домах №7, 16, 17 и 22 из-за незаконченного капремонта и раскрытых крыш затопило квартиры. Тогда фонд капремонта обязал подрядчика —  ООО «МЕ»
 — в течение трех рабочих дней заключить соглашение о возмещении стоимости ущерба имущества волгоградцев или устранить дефекты собственными силами. Также фонд направил официальное обращение в ГУ МВД России по Волгоградской области и в прокуратуру Краснооктябрьского района для принятия дальнейших мер. Однако эти обязательства в ООО «МЕ» не выполнили - лишь застелили раскрытые крыши целлофаном и старыми баннерами. Компанию внесли в список недобросовестных подрядчиков, а по итогам конкурса был определен новый исполнитель услуг.

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