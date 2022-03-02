Общество

Главная ценность – люди: «ЕвроХим-ВолгаКалий» поблагодарил лучших горнорабочих

Общество 02.03.2022 10:48 Новости компаний
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02.03.2022 10:48 Новости компаний


Коллектив сотрудников – самая важная составляющая и наибольшая ценность предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий». Именно трудовые достижения работников Гремячинского ГОКа стали основой долговременного – на десятилетия вперед - успешного развития как самого предприятия, так и Котельниковского района и даже Волгоградской области в целом.
Особенный вклад в развитие комбината вносят горнорабочие. Мужество, упорство, выдержка и трудолюбие представителей шахтерских профессий уже вошли в легенду, и каждый из горнорабочих не только гордость для своего участка – ими гордится весь Гремячинский горно-обогатительный комбинат. Ежедневно они решают важные задачи и выполняю тбольшой объем работ в сложных горно-геологических условиях Гремячинского месторождения калийных солей, доказываясвой профессионализм, целеустремленность и трудовое упорство.
В знак признательности за производственные достижения компания отметила заслуги лучших работников подземного комплекса ГОКа благодарственными письмами и ценными подарками.
Тяжелый шахтерский труд требует мужества, большой физической силы, выносливости, поэтому в подземных условиях работают только мужчины. Но большой вклад в строительство рудника внесли и женщины, которые успешно выполняют обязанности стволовых, машинистов подъемных машин, ламповщиков. Руководители комбината с особенной теплотой и признательностью отметили достижения представительниц прекрасного пола. 
- Мы понимаем, что предприятие не простое, и мы сделали только первый шаг в освоении месторождения, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Но наши достижения нас вдохновляют. Уже сейчас у нас есть все основания для гордости нашими успехами, нашей сплоченностью в достижении общей цели.
Сейчас сотрудникиГОКа продолжают работу по проходке выработок, оснащению растущего подземного комплекса необходимыми объектами и агрегатами. Достигнутые результаты – это только начало большого пути Гремячинского горно-обогатительного комбината, который с выходом на первую очередь производства обеспечит добычу 2,3 млн тонн руды в год.
Добиваться развития предприятий, укреплять свои позиции ведущего мирового игрока на рынке удобрений и уверенно наращивать динамику роста «ЕвроХиму» позволяет главный приоритет- благополучие коллектива - в общей составляющей производственных направлений деятельности компании.

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