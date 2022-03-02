Общество 02.03.2022 10:48 Новости компаний
0
02.03.2022 10:48 Новости компаний
Коллектив сотрудников – самая важная составляющая и наибольшая ценность предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий». Именно трудовые достижения работников Гремячинского ГОКа стали основой долговременного – на десятилетия вперед - успешного развития как самого предприятия, так и Котельниковского района и даже Волгоградской области в целом.
Особенный вклад в развитие комбината вносят горнорабочие. Мужество, упорство, выдержка и трудолюбие представителей шахтерских профессий уже вошли в легенду, и каждый из горнорабочих не только гордость для своего участка – ими гордится весь Гремячинский горно-обогатительный комбинат. Ежедневно они решают важные задачи и выполняю тбольшой объем работ в сложных горно-геологических условиях Гремячинского месторождения калийных солей, доказываясвой профессионализм, целеустремленность и трудовое упорство.
В знак признательности за производственные достижения компания отметила заслуги лучших работников подземного комплекса ГОКа благодарственными письмами и ценными подарками.
Тяжелый шахтерский труд требует мужества, большой физической силы, выносливости, поэтому в подземных условиях работают только мужчины. Но большой вклад в строительство рудника внесли и женщины, которые успешно выполняют обязанности стволовых, машинистов подъемных машин, ламповщиков. Руководители комбината с особенной теплотой и признательностью отметили достижения представительниц прекрасного пола.
- Мы понимаем, что предприятие не простое, и мы сделали только первый шаг в освоении месторождения, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Но наши достижения нас вдохновляют. Уже сейчас у нас есть все основания для гордости нашими успехами, нашей сплоченностью в достижении общей цели.
Сейчас сотрудникиГОКа продолжают работу по проходке выработок, оснащению растущего подземного комплекса необходимыми объектами и агрегатами. Достигнутые результаты – это только начало большого пути Гремячинского горно-обогатительного комбината, который с выходом на первую очередь производства обеспечит добычу 2,3 млн тонн руды в год.
Добиваться развития предприятий, укреплять свои позиции ведущего мирового игрока на рынке удобрений и уверенно наращивать динамику роста «ЕвроХиму» позволяет главный приоритет- благополучие коллектива - в общей составляющей производственных направлений деятельности компании.
Реклама
«Их похоронят как героев»: в Николаевске готовятся к прощанию с погибшими в ходе спецоперации военными02.03.2022 11:19
Общество 02.03.2022 11:19
«Тюльпаны давно не голландские»: волгоградок обещают не оставить без цветов02.03.2022 10:51
Общество 02.03.2022 10:51
На улице Штеменко в Волгограде устранили аварию на магистральном коллекторе02.03.2022 10:30
Общество 02.03.2022 10:30
«Я бы оставил наличные»: волгоградский риэлтор спрогнозировал ситуацию на рынке недвижимости02.03.2022 09:23
Общество 02.03.2022 09:23
В Волгограде в 11 домах отключат свет02.03.2022 08:02
Общество 02.03.2022 08:02
«Zа наших!»: волгоградская молодежь поднялась на Мамаев курган ради мира на Донбассе01.03.2022 21:09
Общество 01.03.2022 21:09
Бочаров выразил соболезнования родным погибших в ходе спецоперации военных01.03.2022 20:15
Общество 01.03.2022 20:15
Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 марта01.03.2022 18:48
Общество 01.03.2022 18:48
В волгоградских школах обсудили с учениками ситуацию на Украине01.03.2022 16:57
Общество 01.03.2022 16:57
«Чарли не поймет»: волгоградцы запасаются импортными лекарствами и кормами01.03.2022 15:37
Общество 01.03.2022 15:37
В Волгограде продолжаются работы на поврежденном магистральном коллекторе01.03.2022 13:09
Общество 01.03.2022 13:09
В Волгограде 33 дома в поселке «Грин Гарден» останутся без электричества за долги01.03.2022 12:31
Общество 01.03.2022 12:31
В Волгоградской области увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса01.03.2022 12:26
Общество 01.03.2022 12:26
Бочаров провел заседание совета по развитию сельских территорий и АПК01.03.2022 12:24
Общество 01.03.2022 12:24
Правоохранители Волгограда будут действовать жестко и без промедления01.03.2022 10:45
Общество 01.03.2022 10:45
Реклама