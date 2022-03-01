Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 марта

В России с 1 марта вступают в силу новые правила освидетельствования водителей. Согласно обновленным требованиям, отдельным категориям жителей Волгоградской области теперь необходимо проходить химико-токсикологическое исследование, устанавливающее факт употребления наркотиков и психотропных веществ и лабораторные исследования на определение хронического алкоголизма.
В региональном комитете по здравоохранению ИА «Высота 102» пояснили, что новые правила коснутся водителей, которые ранее уже были лишены прав за управление машиной в состоянии опьянения, либо отказывались от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. А также тех, кто дважды садился за руль в алкогольном опьянении. На обязательные анализы направят и тех водителей, кто имеет признаки таких заболеваний как алкоголизм или наркомания.
– Правительством издано два приказа №244 и №292. Они касаются людей, управляющих транспортом, а также тех, кто владеет оружием или собираются при обретать его, – прокомментировал ИА «Высота 102» замглавврача областного наркологического диспансера Константин Парфенов. – Дополнительно введен такой маркер, который выявляет длительное употребление человеком алкоголя. Актуален он, к примеру, в тех случаях, если человек уже лишался водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде и собирается их восстанавливать. Ранее этого маркера не существовало, он не входил в законодательную базу. Но теперь без него человек не сможет получить повторно водительское удостоверение, либо разрешение на покупку оружия.
В облздраве добавляют, что для водителей-трезвенников с данным нововведением ничего не изменится.
Сдать анализ в Волгограде можно в структурных подразделений ГБУЗ «ВОКНД»:
- Тракторозаводский район Волгограда (ул.Дегтярева, 8): (8442)74-07-90;
- Краснооктябрьский район Волгограда (ул.Штеменко, 49): (8442) 72-69-09, 72-99-86;
- Центральный и Дзержинский районы Волгограда (ул.Хорошева, 50а): (8442) 37-15-62, 37-56-28 / (8442) 37-92-45, 37-68-33;
- Ворошиловский район Волгограда (ул.Ангарская, 13): (8442) 96-12-89, 92-40-91;
- Советский район Волгограда (ул.Ухтомского, 27): (8442) 47-00-14, 47-00-13;
- Кировский район Волгограда (ул.Саши Чекалина, 7): (8442) 44-17-14;
- Красноармейский район Волгограда (ул. Арсеньева, 10): (8442) 97-99-69, 97-99-68.