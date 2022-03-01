Новый порядок освидетельствования водителей-алкоголиков вступил в силу с 1 марта





В России с 1 марта вступают в силу новые правила освидетельствования водителей. Согласно обновленным требованиям, отдельным категориям жителей Волгоградской области теперь необходимо проходить химико-токсикологическое исследование, устанавливающее факт употребления наркотиков и психотропных веществ и лабораторные исследования на определение хронического алкоголизма.

В региональном комитете по здравоохранению ИА «Высота 102» пояснили, что новые правила коснутся водителей, которые ранее уже были лишены прав за управление машиной в состоянии опьянения, либо отказывались от медосвидетельствования или имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде. А также тех, кто дважды садился за руль в алкогольном опьянении. На обязательные анализы направят и тех водителей, кто имеет признаки таких заболеваний как алкоголизм или наркомания.





– Правительством издано два приказа №244 и №292. Они касаются людей, управляющих транспортом, а также тех, кто владеет оружием или собираются при обретать его, – прокомментировал ИА «Высота 102» замглавврача областного наркологического диспансера Константин Парфенов. – Дополнительно введен такой маркер, который выявляет длительное употребление человеком алкоголя. Актуален он, к примеру, в тех случаях, если человек уже лишался водительских прав за управление транспортом в нетрезвом виде и собирается их восстанавливать. Ранее этого маркера не существовало, он не входил в законодательную базу. Но теперь без него человек не сможет получить повторно водительское удостоверение, либо разрешение на покупку оружия.

В облздраве добавляют, что для водителей-трезвенников с данным нововведением ничего не изменится.

Сдать анализ в Волгограде можно в структурных подразделений ГБУЗ «ВОКНД»: