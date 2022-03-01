В Волгограде первый теплоход на Культбазу отправится 5 марта





C 5 марта в Волгограде начнет курсировать теплоход до Культбазы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Речное судно будут совершать по четыре рейса четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправки на Сарпинский - в 08.15 и 15.30, обратно – 09.30 и 16.40. Ближе к открытию дачного сезона и с увеличением пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться. Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты.

В ходе подготовительных работ к навигации специальная комиссия осмотрела береговую черту в местах причаливания судов, специалисты промеряли глубины в русле Волги, в настоящее время завешается приведение в порядок пристаней и причалов.

Сейчас, напомним, продолжает работать круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский», ежедневно теплоходы совершают по десять рейсов.



