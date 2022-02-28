



Кулинарная битва разгорелась в мастерских Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. За два часа приготовить 3 вида блюд на 10 порций каждое - такое техзадание получили участники конкурса “Лучший в профессии “Повар”.

- Вы - представители профессии, которая несет людям позитив. Вы делаете не просто еду, вы создаете эмоции. Еда - это огромная Вселенная. В ней есть место и сложным блюдам и простым, повседневным блюдам, которые вы и будете сегодня готовить, - отметил в приветственном слове председатель жюри конкурса, директор колледжа Сергей Самохвалов.

Член жюри, директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова: “Хочу всем пожелать удачи. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие и готовили сегодня от сердца. А мы будем рядом, и если что всегда поможем”.





Каша вязкая пшеничная с котлетой куриной рубленой, птица, тушенная в соусе с овощами, лапшевник с творогом и молочным соусом - эти конкурсные блюда участники состязаний должны были приготовить в строгом соответствии с технологическими картами. Правильно рассчитать массу ингредиентов, соблюдать технологический процесс и нормы СанПин, добиться высоких органолептических качеств блюд - вот что должны уметь делать специалисты на данном этапе лучше всех.

В результате серьезной конкурентной борьбы в финал состязаний вышли 6 из 12 конкурсных команд. Они показали наилучшие результаты по следующим параметрам: санитарное состояние рабочего места, соблюдение правил личной гигиены, работа с тех. картой, подготовка сырья и технология приготовления блюд, соблюдение поточности при приготовлении, порционирование, органолептика, температура блюда при подаче, сервировка стола.

- Мы очень волновались! О победе даже не думали. Осложняло процесс то, что пришлось работать на новом месте и новом оборудовании. Нужно было быстро взять себя в руки, сконцентрироваться. Но мы друг друга подбадривали, и в результате вышли в финал, - рассказали участницы конкурса Диана Ткачук, Галина Вахранева и Валентина Салимова, - Теперь мы будем готовиться к третьему этапу. Будем думать, чем удивить жюри.





В финале состязаний, которые намечены на 19 марта, конкурсантам предстоит презентовать свои тематические столы в формате локальная кухня из блюд, приготовленных из традиционных продуктов, по оригинальным рецептам. Таким образом конкурсанты смогут применить тренды современной гастрономии, а также освоить новые кулинарные технологии.

Напомним, конкурс начался 12 февраля с теоретической части - тестирования. Участники отвечали на вопросы, касающиеся технологии приготовления, общих санитарных норм на пищеблоке, а также личной гигиены сотрудников. Из 15 заявившихся на конкурс команд 3 выбыли с первого этапа, набрав наименьшее количество правильных ответов.

Благодаря конкурсу участники проверят и подтвердят свое мастерство в сфере социального питания, покажут свой профессионализм, получат новые знания и вдохновение. Победители будут награждены ценными призами и подарками.