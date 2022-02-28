В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизией





Полки гипер- и супермаркетов в Волгограде остаются полными, несмотря на тревожные настроения горожан в связи с введением масштабных санкций против России со стороны ЕС и США. Ситуация и отдаленно не напоминает положение дел в начале пандемии коронавируса, когда в преддверии самоизоляции волгоградцы опустошали магазины, скупая макароны, крупы, масло, муку и сахар.





Отдельные позиции раскупили только в некоторых гипермаркетах: так, в «Перекрестке» в ТРК «Европа Сити Молл» полностью скупили только самую дешевую гречку – к ценнику приложен стикер «Товар в пути». Пустые «окна» наблюдаются и на полках с мукой, ультрапастеризованным молоком, а также неожиданно – с импортными слабоалкогольными напитками. Других продуктов долгого хранения – макароны, растительное масло, консервы – на прилавках в изобилии.









Несколько более пустыми, чем обычно, выглядят лотки с овощами и фруктами: не осталось свеклы, свежей зелени, груш и некоторых сортов яблок. Впрочем, похожую картину можно было наблюдать за день до Нового года, когда волгоградцы массово закупались к праздникам.









В супермаркетах формата «у дома» дефицита также не наблюдается: в «Покупочке» на ЦПКиО в наличии оказалось предостаточно картофеля, моркови, лука, капусты и даже пресловутой свеклы. В достатке и растительного масла, муки и круп. Аналогичную картину корреспондент ИА «Высота 102» наблюдал и в соседнем «Магните». В супермаркете «МАН» на месте бывшего музея Эйнштейна осталась только гречневая крупа, расфасованная в обычные целлофановые пакетики, по цене 94,90 руб/кг. При этом раскупленная в «Перекрестке» гречка стоила 69,90 рублей за 900-граммовую упаковку.









Вместо продуктовых магазинов жители Волгограда и области поспешили в автосалоны и магазины бытовой техники. Как рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц салона японских иномарок, за выходные она и ее коллеги продали рекордное количество автомобилей, несмотря на их высокую стоимость – 7-8 млн рублей. Причем многие покупатели приходили с наличными.

Опасаются люди и дальнейшего роста цен на бытовую технику. Молодой волгоградец Никита К., специалист в IT-сфере, в конце прошлого года приобрел в ипотеку квартиру в новостройке. Застройщик обещает начать выдачу ключей, однако будущий новосёл намерен еще до окончания ремонта, впрок купить стиральную машину, холодильник и варочную панель. Некоторые волгоградцы, особенно люди в возрасте до 30 лет, поспешили приобрести по старой цене новые смартфоны популярного американского бренда.



