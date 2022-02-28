Общество

В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизией

Общество 28.02.2022 13:47
0
28.02.2022 13:47


Полки гипер- и супермаркетов в Волгограде остаются полными, несмотря на тревожные настроения горожан в связи с введением масштабных санкций против России со стороны ЕС и США. Ситуация и отдаленно не напоминает положение дел в начале пандемии коронавируса, когда в преддверии самоизоляции волгоградцы опустошали магазины, скупая макароны, крупы, масло, муку и сахар.


Отдельные позиции раскупили только в некоторых гипермаркетах: так, в «Перекрестке» в ТРК «Европа Сити Молл» полностью скупили только самую дешевую гречку – к ценнику приложен стикер «Товар в пути». Пустые «окна» наблюдаются и на полках с мукой, ультрапастеризованным молоком, а также неожиданно – с импортными слабоалкогольными напитками. Других продуктов долгого хранения – макароны, растительное масло, консервы – на прилавках в изобилии.



Несколько более пустыми, чем обычно, выглядят лотки с овощами и фруктами: не осталось свеклы, свежей зелени, груш и некоторых сортов яблок. Впрочем, похожую картину можно было наблюдать за день до Нового года, когда волгоградцы массово закупались к праздникам.



В супермаркетах формата «у дома» дефицита также не наблюдается: в «Покупочке» на ЦПКиО в наличии оказалось предостаточно картофеля, моркови, лука, капусты и даже пресловутой свеклы. В достатке и растительного масла, муки и круп. Аналогичную картину корреспондент ИА «Высота 102» наблюдал и в соседнем «Магните». В супермаркете «МАН» на месте бывшего музея Эйнштейна осталась только гречневая крупа, расфасованная в обычные целлофановые пакетики, по цене 94,90 руб/кг. При этом раскупленная в «Перекрестке» гречка стоила 69,90 рублей за 900-граммовую упаковку.



Вместо продуктовых магазинов жители Волгограда и области поспешили в автосалоны и магазины бытовой техники. Как рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц салона японских иномарок, за выходные она и ее коллеги продали рекордное количество автомобилей, несмотря на их высокую стоимость – 7-8 млн рублей. Причем многие покупатели приходили с наличными.

Опасаются люди и дальнейшего роста цен на бытовую технику. Молодой волгоградец Никита К., специалист в IT-сфере, в конце прошлого года приобрел в ипотеку квартиру в новостройке. Застройщик обещает начать выдачу ключей, однако будущий новосёл намерен еще до окончания ремонта, впрок купить стиральную машину, холодильник и варочную панель. Некоторые волгоградцы, особенно люди в возрасте до 30 лет, поспешили приобрести по старой цене новые смартфоны популярного американского бренда.


Между тем, федеральные власти предпринимают меры, чтобы сдержать рост цен. Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта до беспрецедентного значения – 20%. Ранее исторический максимум был установлен в декабре 2014 года, тогда ключевая ставка составляла 17%. Совет директоров Центробанка считает, что подъем ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения, говорится в официальном сообщении регулятора.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
28.02.2022 15:18
Общество 28.02.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 14:01
Общество 28.02.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2022 12:01
Общество 28.02.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:40
Общество 28.02.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:19
Общество 28.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 10:53
Общество 28.02.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 09:37
Общество 28.02.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:54
Общество 28.02.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:19
Общество 28.02.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:08
Общество 28.02.2022 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 18:16
Общество 27.02.2022 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 16:12
Общество 27.02.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 13:23
Общество 27.02.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 13:18
Общество 27.02.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 12:19
Общество 27.02.2022 12:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюрыСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области обнаружили канал незаконной миграцииСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензииСмотреть фотографии
14:14
96-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде повара школ, больниц и детсадов борются за звание лучших в профессииСмотреть фотографии
13:47
В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизиейСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде молодую девушку обокрали во время квестаСмотреть фотографии
12:59
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщинСмотреть фотографии
12:54
ТРК «Парк Хаус» в Волгограде эвакуировали из-за угрозы минированияСмотреть фотографии
12:50
Полицейские раскрыли ограбление магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области заболеваемость ковидом неуклонно снижаетсяСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде залатали ямы на 35 улицахСмотреть фотографии
11:41
Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств ЮгаСмотреть фотографии
11:40
В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочегоСмотреть фотографии
11:19
Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошкамиСмотреть фотографии
11:17
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкойСмотреть фотографии
10:53
Бочаров поручил найти работу беженцам ДНР и ЛНР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
09:37
Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцевСмотреть фотографии
09:15
Заметки астролога: рекомендации с 28 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
08:54
Максим Галкин возглавил паводковую комиссию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Ресторан в Волгограде оштрафовали за банкет после визита чиновниковСмотреть фотографии
08:08
В трех районах Волгограда пропадет светСмотреть фотографии
20:36
Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
19:00
Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
Волгоградцев призвали оградить детей от участия в антивоенных акцияхСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде от коронавируса умер 27-летний пареньСмотреть фотографии
17:36
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке ВолжскогоСмотреть фотографии
17:00
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 