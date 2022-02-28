В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизией

Полки гипер- и супермаркетов в Волгограде остаются полными, несмотря на тревожные настроения горожан в связи с введением масштабных санкций против России со стороны ЕС и США. Ситуация и отдаленно не напоминает положение дел в начале пандемии коронавируса, когда в преддверии самоизоляции волгоградцы опустошали магазины, скупая макароны, крупы, масло, муку и сахар.
Отдельные позиции раскупили только в некоторых гипермаркетах: так, в «Перекрестке» в ТРК «Европа Сити Молл» полностью скупили только самую дешевую гречку – к ценнику приложен стикер «Товар в пути». Пустые «окна» наблюдаются и на полках с мукой, ультрапастеризованным молоком, а также неожиданно – с импортными слабоалкогольными напитками. Других продуктов долгого хранения – макароны, растительное масло, консервы – на прилавках в изобилии.
Несколько более пустыми, чем обычно, выглядят лотки с овощами и фруктами: не осталось свеклы, свежей зелени, груш и некоторых сортов яблок. Впрочем, похожую картину можно было наблюдать за день до Нового года, когда волгоградцы массово закупались к праздникам.
В супермаркетах формата «у дома» дефицита также не наблюдается: в «Покупочке» на ЦПКиО в наличии оказалось предостаточно картофеля, моркови, лука, капусты и даже пресловутой свеклы. В достатке и растительного масла, муки и круп. Аналогичную картину корреспондент ИА «Высота 102» наблюдал и в соседнем «Магните». В супермаркете «МАН» на месте бывшего музея Эйнштейна осталась только гречневая крупа, расфасованная в обычные целлофановые пакетики, по цене 94,90 руб/кг. При этом раскупленная в «Перекрестке» гречка стоила 69,90 рублей за 900-граммовую упаковку.
Вместо продуктовых магазинов жители Волгограда и области поспешили в автосалоны и магазины бытовой техники. Как рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц салона японских иномарок, за выходные она и ее коллеги продали рекордное количество автомобилей, несмотря на их высокую стоимость – 7-8 млн рублей. Причем многие покупатели приходили с наличными.
Опасаются люди и дальнейшего роста цен на бытовую технику. Молодой волгоградец Никита К., специалист в IT-сфере, в конце прошлого года приобрел в ипотеку квартиру в новостройке. Застройщик обещает начать выдачу ключей, однако будущий новосёл намерен еще до окончания ремонта, впрок купить стиральную машину, холодильник и варочную панель. Некоторые волгоградцы, особенно люди в возрасте до 30 лет, поспешили приобрести по старой цене новые смартфоны популярного американского бренда.
Между тем, федеральные власти предпринимают меры, чтобы сдержать рост цен. Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта до беспрецедентного значения – 20%. Ранее исторический максимум был установлен в декабре 2014 года, тогда ключевая ставка составляла 17%. Совет директоров Центробанка считает, что подъем ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения, говорится в официальном сообщении регулятора.