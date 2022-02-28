Цифровая платформа «Росгосстраха» «Мой_Сервис Авто» предлагает новый сервис и скидки к 8 марта





Цифровая платформа «Мой_Сервис Авто» от «Росгосстраха» представила клиентам новый продукт «АвтоУверенность». Он включает в себя выездные услуги и консультации для автовладельцев, а также круглосуточную онлайн поддержку. Поскольку среди клиентов сервисных вертикалей «Мой_Сервис» много представительниц прекрасного пола, специально к 8 марта «Росгосстрах» дарит дополнительную скидку на новый продукт в размере 10% по промокоду «VESNA2022».

«АвтоУверенность» — это комплексный сервисный продукт, который объединил в себе эвакуацию при поломке и ДТП (в радиусе 100 км от городов), запуск двигателя от внешнего источника, подвоз топлива, вскрытие дверей автомобиля, замену или ремонт колеса, круглосуточную юридическую и техническую линию (без ограничений по количеству обращений), онлайн услуги аварийного комиссара при ДТП и организацию независимой экспертизы. Помимо этого в новый продукт входит широкий спектр неограниченных тематических онлайн-консультаций: «Обжалование штрафа»; «Европротокол»; «Экстренные действия при ДТП»; «Экстренные действия при поломке автомобиля»; «Ошибки на приборной панели»; «Заказ-наряд и рекомендации СТОА»; «Самостоятельное устранение проблемы на месте»; запись на ремонт к дилеру; «Техника Осмотр» и запись; «Регламентное Техобслуживание» и запись.

-Мы постоянно работаем над расширением сервисного ассортимента на наших цифровых платформах, тщательно анализируя запросы и пожелания клиентов, среди которых уже десятки тысяч пользователей «Мой_Сервис Авто», — комментирует директор Департамента развития бизнеса «Росгосстраха» Светлана Бери. — Большой плюс нового продукта «АвтоУверенность» в том, что буквально за 100 рублей в месяц (стоимость продукта без учета скидки 1500 рублей в год) автовладелец получает помощь на случай практически всех непредвиденных ситуаций с машиной, будь то поломка, ДТП или просто такой бытовой вопрос, как закончившийся неожиданно бензин. В нем объединены услуги и консультации полезные как для новичков, так и для опытных водителей.

С 2020 года «Росгосстрах» фокусируется не только страховании, но и активно развивает направление сервисных цифровых платформ. К концу 2021 года у компании полностью функционируют две сервисные вертикали из трех («Мой_Сервис Мед» и «Мой_Сервис Авто»), к которым подключились более 150 тысzx клиентов, а на стадии подготовки к запуску третья вертикаль «Мой_Сервис Дом».

Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru







