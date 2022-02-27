



Пользователи портала Госуслуг могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов из-за беспрецедентных по своему масштабу профессиональных целевых кибератак. Все данные пользователей и опубликованная на портале информация надежно защищены, к ней хакеры не могут получить доступ, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

По данным ведомства, накануне были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт и ряд других атак на портал Госуслуг. Службы безопасности и управления инфраструктурой работают в круглосуточном режиме, при необходимости запускаются дополнительные механизмы защиты.