В Киквидзенском районе Волгоградской области назначен новый прокурор

Прокурором Киквидзенского района Волгоградской области назначена Ольга Викторовна Кобзева. Ранее она занимала должность заместителя прокурора района, сообщает ИА "Высота 102".

Ольга Кобзева родилась в Волгограде в 1980 году. В 1997 году окончила Еланскую среднюю школу №2. После окончания Саратовской государственной академии права (института прокуратуры) в 2002 году была назначена на должность помощника прокурора Светлоярского района Волгоградской области. С августа 2006 года по февраль 2022 года работала заместителем прокурора Киквидзенского района. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась правами прокурора области и Генеральным прокурором РФ.