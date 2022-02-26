Актер волгоградского ТЮЗа умер на 75-ом году жизни

В Волгограде на 75-ом году жизни скончался заслуженный артист РФ и актер ТЮЗа Василий Михайлович Богатырев. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении культуры, он являлся одним из актёров-ветеранов, кто был свидетелем и участником рождения нового детского театра в нашем городе. И первым сыграл Ивана в знаменитом "Коньке-Горбунке" П.Ершова, которым открывался ТЮЗ 22 марта 1970 года. За пятьдесят с лишним лет работы актёр сыграл множество памятных ролей. Его актёрская природа содержала в себе богатые возможности для создания сложных характеров комического, драматического, даже трагического звучания.



Василий Михайлович не ограничивался только работой в театре. Он был из тех актёров, кто любил и знал поэзию. Много лет выступал перед самой разной аудиторией, показывая свой поэтический спектакль по стихам любимого поэта Сергея Есенина. Актера любили занимать в литературных программах на местном ТВ. Там же он создал образ замечательного писателя Виктора Некрасова в фильме по книге "В окопах Сталинграда" и послевоенным очеркам.Его последней, как оказалось, работой в ТЮЗе была центральная роль в спектакле по произведениям А.П.Чехова "Упоённый, счастливый, падаю перед нею на колени..." Он играл актёра провинциального театра, которому его коллеги устраивают бенефис.Василий Михайлович Богатырев, к несчастью, не дожил до своего большого юбилея и бенефиса...