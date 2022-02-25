В центре Волгограда запретили стоянку машин





Накануне начали действовать ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на улице Ленина в Центральном районе Волгограда в границах от ул. Советской до пр. Ленина по четным и нечетным числам месяца.

Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства администрации города, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, устранения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, а также бесперебойной работы коммунальной техники при уборке улично-дорожной сети.

Срок окончания действия ограничений в департаменте городского хозяйства не назвали.