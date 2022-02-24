УФАС Волгоградской области заставило «Магнит» отказаться от никотина









УФАС Волгоградской области сообщило о завершении разбирательства с торговой сетью «Магнит», которая неоднократно нарушала запрет о рекламе никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, специалисты УФАС дважды уличали «Магнит» в игнорировании запрета.

Первое решение вынесено еще в сентябре 2021 года. Тогда на кассе одного из магазинов сети была обнаружена реклама с текстом «Здесь продаются стики для IQOS». Второе производство было открыто уже в январе этого года по факту распространения в магазинах «Магнит» рекламы устройства для потребления никотина «Ploom S».

Рассматриваемый в данном деле спорный рекламный плакат размещался на поверхностях закрытых сигаретных диспенсеров, расположенных в кассовой зоне магазинов «Магнит», и был завуалирован под так называемый «прайс-лист» с использованием современного метода подачи информации – QR-кода. Любой посетитель магазина, в том числе и несовершеннолетний, мог с помощью телефона ознакомиться с ассортиментом имеющейся никотинсодержащей продукции.

– В ходе дела рекламораспространитель АО «Тандер» и рекламодатель ООО «Дж. Т. И. Инновационные продукты» не соглашались c тем, что информация носит рекламный характер и нарушает «Закон о рекламе», указывая, что рассматриваемый плакат является одновременно и ценником, и прайс-листом, и что такое размещение информации якобы обязательно в силу закона и направлено исключительно на информирование покупателей о наличии товара в продаже, – пояснили в пресс-службе УФАС региона. – Однако эти доводы не убедили комиссию: информация была признана рекламной и нарушающей требования п. 8 ст. 7, ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе.

На днях обе компании предоставили информацию об исполнении предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе, сообщив, что спорные плакаты демонтированы.