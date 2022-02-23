Крыша дома сгорела в жилом микрорайоне Волгограда





Пожарные потушили возгорание кровли частного дома в микрорайоне Родниковая в Волгограде. Очевидцы сообщили о пожаре в социальных сетях, предполагая, что в жилом микрорайоне горит либо магазин, либо шиномонтажная, либо парикмахерская. Черные клубы дыма были видны издалека.













В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в 14:36 поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о возгорании кровли частного дома на улице им. Солнечникова. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты 4-ой и 8-ой пожарных частей все потушили в 15:45. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Скриншот с видео Владислава Исайчева, ВКонтакте



