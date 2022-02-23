Волгоградские полицейские нашли пропавшего жителя Краснодарского края, которого разыскивали его мать. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с заявлением в правоохранительные органы обратилась пожилая женщина, которая раньше вместе с сыном проживала в станице Клетской.

Несколько лет назад семья переехала в Краснодарский край, а 23 января 2022 года её 47-летний сын поехал на малую родину, чтобы посетить мужской монастырь. Через две недели женщина позвонила настоятелю обители и узнала, что он пробыл там всего несколько дней, а потом ушел. Обеспокоенная мать обратилась в полицию. Найти без вести пропавшего никак не удавалось. Тем не менее пенсионерка не теряла надежду отыскать близкого человека.

Оперативнику уголовного розыска удалось установить местонахождение пропавшего. Выяснилось, что, построив в балке, расположенной в лесном массиве, землянку, мужчина жил в ней, ведя затворнический образ жизни. Свой поступок он объяснил любовью к одиночеству.

Уговоры и убеждения сотрудников полиции вернуться домой результатов не дали. Не изъявил он также желания присоединиться к монастырским послушникам или обратиться в социальное учреждение. Однако мужчину удалось убедить в необходимости выйти на связь с матерью. Пенсионерка поблагодарила сотрудника полиции за помощь в поиске сына.