Расследования

В Волгограде задержали дуэт фальшивомонетчиков (ВИДЕО)

Расследования 22.02.2022 11:24
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22.02.2022 11:24




Полицейские задержали в Волгограде двоих 28-летних местных жителей по подозрению в сбыте фальшивых двухтысячных купюр. Как сообщили в региональном главке МВД, фальшивомонетчиков, которые уже имеют судимости, задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии. 

Установлено, что подозреваемые в начале февраля купили дорогостоящий телефон, расплатившись с продавцом поддельными купюрами номиналом 2 тысячи рублей. Полицейским мужчины сообщили, что купили фальшивые деньги в Интернете.
Возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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