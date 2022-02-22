В Волгограде УК «Руслан и Людмила» заплатит четверть миллиона за дырявую крышу

Общество 22.02.2022 10:44
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22.02.2022 10:44
Управляющей компании «Руслан и Людмила» придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей, который коммунальщики безуспешно пытался оспорить в судах трех инстанций. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, в марте прошлого года в ходе проверки деятельности организации были установлены факты нарушений лицензионных требований в связи с плохим состоянием кровельного покрытия многоквартирного дома № 61 по ул. Ополченская в Волгограде. В частности, на крыше были зафиксированы множественные сквозные отверстия шиферной кровли, неплотность примыкания к выступающим элементам крыши, частичное отсутствие конька, гниение стропильной системы. А в одной из квартир в двух жилых комнатах и на кухне обнаружились влажные затечные пятна на ограждающих конструкциях.
В мае 2021 года в отношении ООО "УК "Руслан и Людмила" было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 15 сентября прошлого года требования управляющей организации об отмене постановления Госжилнадзора оставлены без удовлетворения.
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 03.12.2021 жалоба управляющей организации также оставлена без удовлетворения.
Однако, не согласившись с вынесенными судебными актами, ООО "УК "Руслан и Людмила" обратилось в арбитражный суд кассационной инстанции с требованием отменить вынесенные судебные акты и оспариваемое постановление Госжилнадзора. Арбитражным судом Поволжского округа жалоба общества оставлена без удовлетворения. Таким образом, суд кассационной инстанции подтвердил законность принятых судебных актов и постановления Госжилнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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