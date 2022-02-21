Волгоградцев обрадовали признаки весны в конце зимы





Волгоградцы поделились своими ощущениями и наблюдениями первых признаков весны, а также снимками, которые подтверждают – зима все-таки уходит. На фото, которые горожане прислали в редакцию ИА «Высота 102», это отчетливо видно: первые ростки, уже готовые раскрыться почки. «Даже птички поют совсем не так, как чирикали зимой», - утверждают горожане.







Хотя в марте частенько бывают и морозы, и снег, пока по прогнозу погоды ничего такого в первом месяце весны не предвидится. Температура воздуха будет постепенно увеличиваться и в конце марта ожидается уже до +12 градусов.