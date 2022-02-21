Волгоградцев обрадовали признаки весны в конце зимы

Общество 21.02.2022 08:49
0
21.02.2022 08:49
Волгоградцы поделились своими ощущениями и наблюдениями первых признаков весны, а также снимками, которые подтверждают – зима все-таки уходит. На фото, которые горожане прислали в редакцию ИА «Высота 102», это отчетливо видно: первые ростки, уже готовые раскрыться почки. «Даже птички поют совсем не так, как чирикали зимой», - утверждают горожане.
Хотя в марте частенько бывают и морозы, и снег, пока по прогнозу погоды ничего такого в первом месяце весны не предвидится. Температура воздуха будет постепенно увеличиваться и в конце марта ожидается уже до +12 градусов.
Реклама
Губернатор проведал семьи беженцев, прибывшие в Волгоград и область 20 февраля21.02.2022 12:29
Общество 21.02.2022 12:29
В Волгограде 18-летняя роженица скончалась в реанимации21.02.2022 12:24
Общество 21.02.2022 12:24
Прокуратура нашла нарушения в реорганизации филиала онкодиспансера в Михайловке21.02.2022 12:20
Общество 21.02.2022 12:20
Росводресурсы спрогнозировали полноводную весну в Волгоградской области21.02.2022 11:06
Общество 21.02.2022 11:06
Губернатор Бочаров ввел режим ЧС в регионе21.02.2022 10:36
Общество 21.02.2022 10:36
Волгоградское УФАС уличило местных автодилеров в недостоверной рекламе21.02.2022 10:00
Общество 21.02.2022 10:00
В Волгоградской области запустили беспилотники21.02.2022 08:34
Общество 21.02.2022 08:34
Волгоград принял первых беженцев из Донбасса21.02.2022 08:11
Общество 21.02.2022 08:11
В арбитражном суде Волгоградской области продлили ограничения из-за «омикрона»20.02.2022 21:25
Общество 20.02.2022 21:25
«Люди в очень стрессовой ситуации»: из 400 беженцев, направляющихся в Волжский, 160 – дети20.02.2022 21:11
Общество 20.02.2022 21:11
«Это женщины и дети»: в Волгограде собирают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР20.02.2022 20:28
Общество 20.02.2022 20:28
Первые сотни беженцев ожидают в городе Волжском20.02.2022 19:40
Общество 20.02.2022 19:40
«Деревья рубят, щепки не летят»: в Волжском избавляются от аварийных деревьев20.02.2022 17:53
Общество 20.02.2022 17:53
Самолет из Симферополя вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда20.02.2022 16:26
Общество 20.02.2022 16:26
В Волгоградскую область выехал первый поезд с беженцами из Донбасса20.02.2022 15:18
Общество 20.02.2022 15:18
Реклама