«Машина превратилась в железное месиво»: водитель ВАЗа погиб в ДТП под Волгоградом

Происшествия 20.02.2022 13:31
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20.02.2022 13:31
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с большегрузом на трассе между Краснослободском и Средней Ахтубой в Волгоградской области. Авария произошла минувшим утром около 08.10 перед мостом через ерик Осинки, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в остановившийся из-за неисправности грузовой автомобиль. От удара передняя часть кузова легковушки превратилась в железное месиво. Молодой мужчина за рулем погиб на месте ДТП, пассажирка-ровесница госпитализирована с травмами в больницу им. Фишера в Волжском.
Скриншот из видео Овика Бегларяна / ВКонтакте.
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