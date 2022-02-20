«Танк-снайпер» впервые опробовали в учениях на полигоне под Волгоградом

Общество 20.02.2022 09:46
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20.02.2022 09:46
Батальонные тактические группы мотострелкового соединения Южного военного округа отработали новые тактические приемы ведения боя на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Танковые и артиллерийские подразделения провели стрельбу на максимальной дальности с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и «танк-снайпер», сообщили пресс-службе ЮВО.
Новые способы опробовали в рамках двусторонних ротных тактических учений. Они проводились в формате состязаний операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и наводчиков танков Т-90А. Последние упражнялись в стрельбе с места по появляющимся и движущимся целям на максимальной дальности. Операторы ПТРК поразили бронетехнику условного противника. Выполнение маневров и нормативов контролировали с воздуха беспилотники «Элерон».
В пресс-службе ЮВО отметили, что учения в формате соревнований между мотострелками позволяют определить наиболее подготовленных военнослужащих и тех, кто нуждается в дополнительной подготовке.
Фото: пресс-служба ЮВО.
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